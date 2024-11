Mehr als ein Drittel der Bayern ist unzufrieden mit dem ÖPNV-Angebot an ihrem Wohnort. Das zeigt das Mobilitätsbarometer 2024 der Allianz pro Schiene, des Bundes Naturschutz in Deutschland (BUND) und des Deutschen Verkehrssicherheitsrats. Nach dem Barometer fühlen sich 38 Prozent der Bayern an ihrem Wohnort nicht gut angebunden an Bus und Bahn. 41 Prozent sind unzufrieden mit der Anzahl der Abfahrten an der nächstgelegenen Haltestelle. Für 68 Prozent hat sich demnach der angebotene Fahrplantakt in den vergangenen fünf Jahren nicht verändert, für 15 Prozent hat er sich sogar verschlechtert.