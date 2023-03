Von Florian Fuchs, Oberstdorf

Raufußhühner wie das Birkhuhn sind schlaue Tiere, deutlich schlauer jedenfalls als all die dick verpackten und eingemummten Skifahrer, die an diesem Vormittag am Fellhorn durch den Tiefschnee und über die präparierten Pisten gleiten. Es ist neblig, es ist kalt, die Birkhühner denken gar nicht daran, sich aus ihrer Schneehöhle zu bewegen, da kann Biologe Henning Werth noch so angestrengt durch sein Spektiv schauen. Skifahrer sind trotz des Wetters reichlich unterwegs, im Scheidtobel aber, einem der ganz wenigen Gebieten in den bayerischen Alpen, in denen im Winter ein Betretungsverbot herrscht, rührt sich nichts.