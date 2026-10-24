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Brand auf dem ObersalzbergGrandioser Ausblick, düstere Historie: Warum das Kehlsteinhaus so bekannt ist

Lesezeit: 2 Min.

Bietet einen Blick aus mehr als 1800 Metern Höhe: das 1938 von den Nazis erreichtete „Teehaus am errichtete .
Bietet einen Blick aus mehr als 1800 Metern Höhe: das 1938 von den Nazis erreichtete „Teehaus am errichtete .
Foto: Geir Moulson/AP

Als politischer Protzort errichtet, vom NS-Diktator aber kaum genutzt. Der nun bei einem Feuer zerstörte Adlerhorst oberhalb von Berchtesgaden ist historisch belastet – und wohl auch deshalb eines der meistfrequentierten Ausflugsziele des Landes.

Von René Hofmann und Verena Wolff

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Das Kehlsteinhaus bei Berchtesgaden gehört zu den bekanntesten Touristenzielen in Bayern. Bis zu 400 000 Gäste besuchen jedes Jahr den historischen Aussichtspunkt, von dem sich ein weiter Ausblick auf die Berchtesgadener Bergwelt und die Gegend um Salzburg bietet. Zur Attraktion trägt aber auch die historische Bedeutung des Ortes bei: Die Region war ein bevorzugter Aufenthaltsort von Adolf Hitler. Nun ist das historische Kehlsteinhaus zerstört: In der Nacht auf Samstag ist das Gebäude abgebrannt, es ist wohl nicht mehr zu retten.

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