Als politischer Protzort errichtet, vom NS-Diktator aber kaum genutzt. Der nun bei einem Feuer zerstörte Adlerhorst oberhalb von Berchtesgaden ist historisch belastet – und wohl auch deshalb eines der meistfrequentierten Ausflugsziele des Landes.

Das Kehlsteinhaus bei Berchtesgaden gehört zu den bekanntesten Touristenzielen in Bayern. Bis zu 400 000 Gäste besuchen jedes Jahr den historischen Aussichtspunkt, von dem sich ein weiter Ausblick auf die Berchtesgadener Bergwelt und die Gegend um Salzburg bietet. Zur Attraktion trägt aber auch die historische Bedeutung des Ortes bei: Die Region war ein bevorzugter Aufenthaltsort von Adolf Hitler. Nun ist das historische Kehlsteinhaus zerstört: In der Nacht auf Samstag ist das Gebäude abgebrannt, es ist wohl nicht mehr zu retten.