Der Winter hat Bayern mit Eis und Schnee fest im Griff. Schwierige Wetterverhältnisse werden vor allem in der kommenden Nacht und am Freitag erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet dann in Teilen des Freistaats mit Schnee und später gefrierenden Regen, der Straßen und Fußwege in spiegelglatte Rutschbahnen verwandeln könnte.

Andernorts könnten Schneeverwehungen und Sturmböen für schwierige Straßenverhältnisse sorgen. In den Bergen gibt es Neuschnee - bis zu 20 Zentimeter werden zunächst erwartet.

SZ Bayern auf Whatsapp : Nachrichten aus der Bayern-Redaktion – jetzt auf Whatsapp abonnieren Von Aschaffenburg bis Berchtesgaden: Das Bayern-Team der SZ ist im gesamten Freistaat für Sie unterwegs. Hier entlang, wenn Sie Geschichten, News und Hintergründe direkt aufs Handy bekommen möchten. ...

Schuld an der ungemütlichen Wetterlage ist Sturmtief „Elli“. Der DWD sprach eine Unwetterwarnung aus. Vor allem in weiten Teilen Ostbayerns herrscht demnach die Warnstufe drei von vier. In der Oberpfalz sowie im niederbayerischen Landkreis Kelheim bleiben deshalb vorsorglich Schulen am Freitag geschossen, wie aus einer Auflistung des Kultusministeriums hervorgeht.

In der Nacht zum Freitag erwarten die Meteorologen schwerpunktmäßig im Norden und Osten Bayerns teils kräftigen Schneefall. Von Südwesten her gehe der Schnee in Regen über. Bis etwa Freitagmittag sei über mehrere Stunden hinweg mit anhaltendem gefrierendem Regen zu rechnen, teilte der DWD mit. Betroffen sei ein Band vom Allgäu über Oberbayern bis in das südliche Mittelfranken, Niederbayern und die Oberpfalz. Im westlichen Franken und in Schwaben sei dagegen nur gebietsweise und vorübergehend Glatteis zu erwarten.

Kältewelle in Bayern : Volle Arztpraxen, überfüllte Wärmestuben: Die Kehrseite des Bilderbuchwinters Bayern erlebt einen weißen, kalten Winter. Was viele freut, bringt aber auch Probleme mit sich: Andrang bei den Ärzten, Glätte-Unfälle und besonders viele Menschen, die vor den eisigen Temperaturen Schutz in Wärmestuben suchen. Von Nina von Hardenberg ...

Kein Präsenzunterricht an vielen Schulen in Ostbayern

Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Oberpfalz werden am Freitag wegen der Glättegefahr zu Hause bleiben. Bis zum Abend wurde in allen Landkreisen des Regierungsbezirks der Präsenzunterricht abgesagt, wie aus Mitteilungen auf einem Meldeportal des bayerischen Kultusministeriums hervorgeht.

Betroffen sind demnach Schulen in den Landkreisen Neumarkt in der Oberpfalz, Neustadt an der Waldnaab, Amberg-Sulzbach, Schwandorf, Tirschenreuth, Cham und Regensburg sowie in den kreisfreien Städten Weiden, Amberg und Regensburg. Auch im niederbayerischen Landkreis Kelheim fällt der Präsenzunterricht aus. Als Grund wurde teils die „akute Glatteisgefahr“ genannt.

In anderen Landkreisen wie etwa in Traunstein, Rosenheim, Ebersberg und Berchtesgadener Land in Oberbayern sowie in Wunsiedel im Fichtelgebirge entschieden die Landratsämter sich zunächst gegen eine Absage des Präsenzunterrichts. Eltern, deren Kinder wegen des Wetters nicht in die Schulen kommen können, sollten aber die Schule informieren - die Kinder seien damit vom Unterricht entschuldigt, betonten die Behörden.

Autofahrten meiden - oder Decke und Getränke mitnehmen

Der DWD riet den Menschen in den betroffenen Gebieten, Aufenthalt im Freien und Autofahrten zu vermeiden. Wer dennoch fahre, solle die Fahrweise anpassen, möglichst volltanken sowie Decken und warme Getränke mitnehmen.

Landsberg am Lech: Autos fahren im Schneetreiben auf der Autobahn A96. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

In Buchloe fahren Autos bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auf der B12 hinter einem Streufahrzeug. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Nach einem kurzen Anstieg der Temperaturen erwarten die Wetterexperten dann in der Nacht zu Samstag wieder Schnee, vor allem in den Mittelgebirgen und den Alpen. Auch dann gibt es wieder klirrenden Frost: Bereits in der Nacht zum Sonntag erwartet der DWD frostige -4 bis -9 Grad, in Teilen Nordbayerns sogar bis -13 Grad.

Vorbereitungen bei der Bahn

Bei der Deutschen Bahn (DB) kam es in Bayern zunächst nicht zu größeren Störungen. Die Bahn hat ihre Wintervorbereitungen im Freistaat dieses Jahr intensiviert. Von den mehr als 10 000 Weichen in Bayern können laut DB rund 8140 beheizt werden, damit sie nicht einfrieren. Bei Schneeverwehungen würden schwere Loks über verschneite Gleise fahren und eine Spur für nachfolgende Züge ziehen, sagte eine Sprecherin. Auch eine dünne Eisschicht auf der Oberleitung etwa bei gefrierendem Regen sei meist kein Problem. Allerdings sei man selbst bei bestmöglicher Vorbereitung nicht gegen alle Witterungen gefeit.

Auch im Regionalverkehr hat man sich auf die Witterungsbedingungen vorbereitet. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Im Landkreis Bayreuth sollen am Freitag vorsichtshalber keine Bürgerbusse verkehren, die das öffentliche Verkehrsnetz für mobilitätseingeschränkte und ältere Menschen ergänzen. Auch im Wintersportgebiet am Großen Kornberg im Landkreis Hof gibt es Einschränkungen.

Achtung vor Lawinen

Noch ist die Lawinengefahr in den bayerischen Bergen gering - doch das könnte sich schnell ändern: In der Nacht werden laut bayerischem Lawinenwarndienst bis zu zehn Zentimeter Neuschnee erwartet, in Hochlagen der Allgäuer Alpen auch bis zu 15 Zentimetern. Hinzu kommt starker Wind, teils mit Orkanböen bis 120 Stundenkilometern. Windverfrachtungen lassen dort, wo der Schnee liegen bleibt, die Lawinengefahr steigen. „Mit stürmischem Wind und Neuschnee steigt die Lawinengefahr weiter an“, erläutert die Experten des Warndiensts mit Blick auch auf Schneeschuhwanderer und Skitourengeher, die bisher in diesem Winter zumindest in Bayern noch wenig Chancen auf frischen Neuschnee hatten.

Teils kam es schon zu witterungsbedingten Unfällen. Etwa landete in Hagelstadt im oberpfälzischen Landkreis Regensburg ein Wagen auf schneeglatter Straße im Graben. Fahrer und Beifahrer blieben laut Polizei aber unverletzt. Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 299 bei Neustadt an der Donau geriet ein 43-Jähriger mit seinem Wagen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Bei manchen Autofahrern kamen die Warnungen der Behörden und Meteorologen offenbar an. Das Polizeipräsidium Niederbayern lobte die Umsicht der Verkehrsteilnehmer am Donnerstag.