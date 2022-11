Von Deniz Aykanat, Weißenstein

"Der typische Oberpfälzer ist auf dem Land aufgewachsen. Ist bei der Freiwilligen Feuerwehr, vielleicht auch noch beim Schützenverein. Hat eine Ausbildung gemacht und arbeitet was Ordentliches. Er heiratet seine Jugendfreundin und bekommt Kinder und bleibt in der Heimat wohnen", sagt Simon Süß. Er weiß das, denn er ist Oberpfälzer. Allerdings einer, der zwei Studiengänge abgebrochen hat, Jura in Bayreuth und Geschichte in Regensburg, gerade Single ist und teilweise in einem übel zugerichteten VW Polo wohnt, was eventuell die Sache mit der derzeit fehlenden Freundin erklären könnte. "Wenn man es genau betrachtet, bin ich das genaue Gegenteil von einem typischen Oberpfälzer." Wäre da nicht die Sache mit seinem Oberpfalz-Opus.

Statt sein Studium zu Ende zu bringen, hat der 29-jährige Schwandorfer drei Jahre lang auf eigene Faust und Kosten jeden Winkel seiner Heimat erkundet. 250 000 Kilometer ist er durch die Gegend gefahren. 26 000 Euro hat ihn das alleine an Sprit gekostet. Und er machte immer Fotos, anfangs mit dem Handy. Später kaufte er sich eine richtige Kamera, das Geld dafür verdiente er, indem er bei einem großen Halbleiter-Hersteller Metallteile schrubbte. Mit einer Drohne schießt er Luftbilder. 177 000 Fotos hatte er am Ende auf dem Rechner. Damit ging er zum Regensburger Pustet-Verlag und suchte in tagelanger Arbeit die besten 230 Bilder aus. Ergänzt werden sie mit Texten der Oberpfälzer Autoren Manfred Knedlik und Alfred Wolfsteiner.

Er hatte einfach dieses "innere Brennen, das machen zu müssen", sagt Süß. "Des wird nix", sagten Freunde und Verwandte. Es wurde doch was. Vor wenigen Wochen stellte er "Die Oberpfalz" vor.

Simon Süß steht grinsend am Wanderparkplatz Hohenhard am Steinwald im Landkreis Tirschenreuth neben seinem sichtlich mitgenommenen VW Polo. Hier hat er zehn Nächte bei Eiseskälte in seinem umgebauten Kofferraum genächtigt und darauf gewartet, dass die Milchstraße gut zu sehen ist. "Wenn ich die sehe, weiß ich, dass Wetter- und Lichtverhältnisse gut genug sind, um Fotos zu machen." Das Auto ist mit Schrammen übersät, am Heck fehlt das VW-Logo und Teile des Kühlergrills, da ist ihm mal ein Hirsch vors Auto gelaufen. Auf der Rückbank liegen eine Matratze, ein Schlafsack, eine Axt, ein Hammer. Was man eben so dabei hat, wenn man alleine nachts rausfährt, um auf den richtigen Moment für das perfekte Foto zu warten.

Detailansicht öffnen Der VW Polo ist nicht unbedingt als Camper bekannt. Simon Süß hat trotzdem darin übernachtet. (Foto: Deniz Aykanat)

Um kurz nach Mitternacht beginnen solche Himmelfahrtskommandos meistens, dann schläft er zwei Stunden, gegen drei oder vier Uhr nachts beginnt er mit dem Aufstieg. Besonders hart war das hier, im Steinwald, einem Teil des Fichtelgebirges. Manchmal war es ihm schon mulmig zumute - wenn ihm etwa in stockfinsterer Nacht plötzlich eine Wildsau samt Anhang über den Weg lief. "Dann spiele ich laut Marschmusik oder Wagner auf dem Handy ab." Oder auch mal Jagdrufe.

Süß versteht sich als Künstler, aber auch als eine Art Chronist. Er ist die Sache systematisch angegangen, hat sich Landkreis für Landkreis vorgenommen. Das Buch arbeitet die gesamte Oberpfalz ab, angefangen von den ländlichsten Regionen bis zum urbanen Zentrum, dem Regierungssitz in Regensburg. "Ich wollte das ganze verdammte Ding zeigen." Schon vor dem Buchprojekt hat er seine Heimat mit einiger Akribie untersucht. Aus dem Nachlass einer Bekannten bekommt er 3000 alte Bücher und Hefte. Reiseführer, Erzählungen von Volkskundler Franz Xaver Schönwerth, heimatkundliche Aufsätze, Geschichtsbücher, alte Oberpfalzbilderbücher bis zu Physikatsberichten. "Im Grunde genommen alles, was es so gab von 1871-2018." Er durchforstete sie akribisch nach Orten, die interessant sein könnten. Jeden markierte er mit einem Punkt auf Google Maps, fuhr dort hin und machte Fotos. Es sind inzwischen 3500 Punkte.

Seine Ausflüge zur Burgruine Weißenstein sind ihm in besonderer Erinnerung geblieben. Manchmal stand er bis zum Gesäß im Schnee und musste abbrechen. Ende November kommt man noch gut durch den Wald, noch liegt kein Schnee, aber ein eisiger Wind pfeift schon. "Auf der Treppe, da wär' ich fast gestorben", sagt Süß und lacht laut. "Nein wirklich!" Jetzt schaut er doch ernst, ein bisschen zumindest. Süß steigt die schmale Holztreppe hoch, die auf den Turm der Ruine führt. Im obersten Drittel ist sie so steil, dass man leicht über das Geländer fallen kann, wenn man die Balance verliert.

Detailansicht öffnen Aufstieg zur Burgruine Weißenstein. Im Winter kann das gefährlich werden. (Foto: Deniz Aykanat)

Vor allem, wenn man hundert Kilo Gepäck dabei hat. Einen Rucksack mit der ganzen Kameraausrüstung hat Süß bei solchen Aktionen umgeschnallt, den Koffer mit der Drohne in der einen Hand, Baustrahler und Stativ in der anderen. "Bepackt wie Rambo." Rechts und links neben der Holztreppe geht es steil bergab. Wenn man Glück hat, landet man auf knorrigen Wurzeln, wenn man Pech hat, in einer Felsspalte. Als Süß hier unterwegs war, war es etwa vier Uhr nachts, stockdunkel, minus zehn Grad kalt und die Holztreppe überzogen mit einer Eisschicht. "Auf dem Rückweg bin ich auf dem Hintern die Treppe runtergesaust." Süß musste nicht dran glauben, nur seine Hose. Aber dafür hatte er einen dramatischen Sonnenaufgang im Kasten.

Er kennt die rauen, schroffen und dunklen Seiten seiner Heimat. "Mein Uropa hat noch mit dem Ochsen den Pflug in die Oberpfälzer Erde getrieben." Sein Opa hat Braunkohle bei Wackersdorf ausgegraben, da waren große Teile der Oberpfalz ein Bergbaurevier. "Arbeiten, arbeiten, arbeiten und dann tot umfallen", beschreibt Süß Leben und Arbeitsethos der Eltern- und Großeltern-Generation. Sie waren anfangs nicht so angetan von Süß' Passion. "Ich bin der erste in der Familie, der ausbricht." Keine Ausbildung, keine Freiwillige Feuerwehr. Als das Buch tatsächlich gedruckt vor ihnen liegt, da waren sie aber schon irgendwie stolz.

"Nur Kartoffeln, Steine und kalte Winde. Das ist das Bild, das viele immer noch von der Oberpfalz haben", sagt Süß. Die alte Oberpfalz seiner Eltern und Großeltern. In Süß' Fotoband ist jedes Bild ein Postkarten-Motiv, viele dramatische Sonnenaufgänge und -untergänge, Wolkenformationen, grüne Landschaften durchzogen von mystischen Nebelschwaden. "Die greislige Oberpfalz ist doch oft genug gezeigt worden. Ich wollte die liebliche Oberpfalz zeigen." Die Oberpfalz in der lieblichen Version kommt ganz ohne Menschen aus - bis auf eine Elvis-Puppe im Museum beim US-Truppenübungsplatz in Grafenwöhr. Süß wollte das so. "Der Mensch ist am vergänglichsten." Einsame Landschaften und Bauwerke dagegen regen die Phantasie an, findet er.

Detailansicht öffnen Die Burgruine Weißenstein, eine Postkartenschönheit. (Foto: Simon Süß)

Detailansicht öffnen Der Regensburger Dom im Abendlicht. (Foto: Simon Süß)

Süß war immer allein unterwegs, niemand wusste Bescheid, auf welchem Berg, in welchem Wald er sich gerade herumtrieb, Handynetz hatte er oft auch nicht. Entlang der Grenze zu Tschechien ist er stundenlang gewandert, ohne einem einzigen Menschen zu begegnen. "Da musst du dich dir selbst stellen. Was will ich mit meinem Leben anfangen?" Er will als der in Erinnerung bleiben, der die Oberpfalz von ihrer besten Seite gezeigt hat.

Wenn er bei seiner Arbeit doch mal auf Menschen stieß, ging es skurril zu. Wie das eine Mal, als am Donaustrand beim Eisernen Steg in Regensburg ein junges Pärchen neben ihm gerade Schluss machte. Süß hatte seine Kamera mit Stativ in den Sand eingegraben und wartete auf das richtige Licht. Die Frau weinte. Süß dachte: "Schod drum." Da schwappte eine Welle heran und riss die Kamera mit. Er konnte sie gerade noch packen. Die matschtriefende Kamera brachte er zum Fotohaus Zacharias, einer Regensburger Institution, die sie in aufwändigen Prozeduren in drei Wochen rettete.

Oder das andere Mal, als er durch einen Wald stiefelt und ihm irgendein Typ den Koffer mit der 2700 Euro teuren Drohne entreißt und zur nächsten Polizeidienststelle bringt. Dabei hat Süß für alle Orte, die er fotografiert, Genehmigungen. Die kosten ihn mal ein paar Euro, mal hundert, mal ein paar Stunden Lebenszeit, mal ein halbes Jahr. "Ich hab schon sehr viele Packungen Merci in der Oberpfalz verteilt."

Manchmal ist er aber auch froh, dass die Oberpfalz hier und da von der menschlichen Spezies besiedelt ist. Einmal ist er im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz mit dem Auto im Matsch stecken geblieben. Er hatte keinen Handyempfang, kein Geld dabei, wieder einmal wusste niemand, wo er war. "Da bin ich einfach losgelaufen zum nächsten Sportverein. Drei Burschen von dort haben mein Auto dann aus dem Schlamm gezogen." Und danach haben sie ihm noch ein Bier hingestellt.

Detailansicht öffnen Mit diesen Schuhen war der junge Fotograf unterwegs - unfallfrei. (Foto: Deniz Aykanat)

Die Oberpfälzer gelten eigentlich als verschlossen, wortkarg. Den ersten Schritt braucht man von ihnen nicht zu erwarten. Aber wenn man sie einmal geknackt hat, wird man so schnell nicht wieder verstoßen. "Du musst dich halt dazusetzen, ein Bier mittrinken. Aber dann bist du aufgenommen." Für immer, sagt Süß.

Er will künftig eventuell doch mal Bescheid geben, bevor er ins Oberpfälzer Outback aufbricht. Und er hat sich auf dringenden Rat hin gescheite Schuhe zugelegt. Die 250 000 Kilometer durch seine Heimat hat er in ein und demselben Paar Adidas Turnschuhe ohne Profil absolviert.