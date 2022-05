Politik in Bayern

Von Johann Osel

Der Staatsregierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) steht wegen der hohen Kosten des "Zukunftsmuseums" in Nürnberg eine Klatsche durch den Obersten Rechnungshof (ORH) ins Haus. Seit Jahren wähnt die Opposition, der Freistaat habe sich bei der Außenstelle des Deutschen Museums in Söders Heimatstadt übervorteilen lassen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung kommen die unabhängigen Finanzkontrolleure in ihrer noch laufenden Prüfung ebenfalls zu einer heiklen Bewertung.