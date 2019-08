9. August 2019, 13:26 Uhr Polizei Weltkriegsgranate explodiert in Nürnberger Wohnung

Ein 35-Jähriger findet im Wald eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg. Als er das Fundstück zu Hause reinigen will, explodiert es und verletzt den Mann schwer. Nun ermitteln die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt.

Eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg ist in der Wohnung eines Mannes in Nürnberg explodiert und hat diesen schwer verletzt. Der 35-Jährige hatte in einem Wald mit einem Detektor nach Metallteilen gesucht und die intakte Granate gefunden, wie das bayerische Landeskriminalamt (LKA) am Freitag mitteilte. Zu Hause wollte er sie reinigen. Dabei explodierte das Fundstück, der Mann verletzte sich an beiden Händen schwer.

Tage nach dem Vorfall Ende Juli und seiner Behandlung im Krankenhaus hatte der 35-Jährige eine Firma zur Beseitigung von Kampfmitteln gerufen, die am Donnerstag die Polizei einschaltete. Das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft ermitteln gegen den Nürnberger wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Das LKA rät, sprengstoffverdächtige Gegenstände, wie Granaten, nicht in die Hand zu nehmen. Finder sollten den Polizeinotruf wählen.