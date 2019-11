Nürnberger Christkind"Die Leute freuen sich mit mir"

Adventszeit

Münchens Weihnachtsmarkt-Tradition

Das Spektrum der Christkindlmärkte in der Stadt ist groß: Neben den Klassikern in der Innenstadt oder in Schwabing findet sich eine Reihe alternativer Orte. Und der Glühwein? Den gibt es, kaum zu glauben, in München noch gar nicht so lange. Von Franz Kotteder