Vogelgrippe, Maul- und Klauenseuche, Hasenpest: Immer wieder treten Tierseuchen in Bayern auf. Derzeit macht die Vogelgrippe vor allem Geflügelhaltern in Brandenburg Sorgen, zahlreiche Tiere sind dort verendet oder mussten gekeult werden. Auch in Niederbayern hat einen Fall gegeben, betroffen war ein Betrieb mit Gänsen im Landkreis Dingolfing-Landau.
Gefahr der Vogelgrippe in BayernWarum Tiergesundheit auch für den Menschen wichtig ist
Lesezeit: 4 Min.
Zugvögel übertragen derzeit Fälle von Vogelgrippe, auch im Freistaat war schon ein Gänsezüchter betroffen. Ab wann ist eine Tierseuche für den Menschen und seine Haustiere gefährlich? Und was müssen Hobbyhalter mit ein paar Hühnern im Garten beachten? Ein Gespräch mit Iris Fuchs, Präsidentin der Landestierärztekammer.
Interview von Max Fluder und Verena Wolff
Ökosystem Wald:„Der Waldboden ist ein Hotspot an Diversität“
Ohne gesunde Waldböden können Menschen, Tiere und Pflanzen kaum überleben. Wie gute Pflege gelingen kann und wie die Organismen im Untergrund zusammenspielen, erläutern die Forstleute Robert Nörr und Maria Meixner auf einer Exkursion in der Nähe von Wolfratshausen.
Lesen Sie mehr zum Thema