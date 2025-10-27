Zugvögel übertragen derzeit Fälle von Vogelgrippe, auch im Freistaat war schon ein Gänsezüchter betroffen. Ab wann ist eine Tierseuche für den Menschen und seine Haustiere gefährlich? Und was müssen Hobbyhalter mit ein paar Hühnern im Garten beachten? Ein Gespräch mit Iris Fuchs, Präsidentin der Landestierärztekammer.

Vogelgrippe, Maul- und Klauenseuche, Hasenpest: Immer wieder treten Tierseuchen in Bayern auf. Derzeit macht die Vogelgrippe vor allem Geflügelhaltern in Brandenburg Sorgen, zahlreiche Tiere sind dort verendet oder mussten gekeult werden. Auch in Niederbayern hat einen Fall gegeben, betroffen war ein Betrieb mit Gänsen im Landkreis Dingolfing-Landau.