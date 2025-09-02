Prozessauftakt in Landshut Krankenpfleger wegen versuchten Mordes in 15 Fällen angeklagt 2. September 2025, 15:41 Uhr | Lesezeit: 2 Min.

Der Angeklagte (links), hier beim Prozessauftakt am Dienstag neben seinem Verteidiger Hubertus Werner, will sich erst am zweiten Verhandlungstag äußern. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Krankenpfleger 15-fachen versuchten Mord vor. (Foto: Ute Wessels/dpa)

Der Mitarbeiter einer Landshuter Klinik soll Schmerzmittel durch Adrenalin-Ampullen ersetzt haben. Für Patienten hätte das tödlich enden können. Dem Gericht geht es auch um das Vertrauen in die Gesundheitsversorgung.

Von Alexander Kappen, Landshut

