Es ist wohl ein Albtraum für jeden Patienten: Man liegt, etwa wegen eines Sturzes, in der Aufnahmestation einer Klinik, hat starke Schmerzen und erhält Medikamente. Doch eine Linderung tritt nicht ein. Stattdessen pocht das Herz, der Blutdruck steigt, man hyperventiliert.
Prozessauftakt in LandshutKrankenpfleger wegen versuchten Mordes in 15 Fällen angeklagt
Lesezeit: 2 Min.
Der Mitarbeiter einer Landshuter Klinik soll Schmerzmittel durch Adrenalin-Ampullen ersetzt haben. Für Patienten hätte das tödlich enden können. Dem Gericht geht es auch um das Vertrauen in die Gesundheitsversorgung.
Von Alexander Kappen, Landshut
Exklusiv
Anklage gegen bayerischen Polizisten:Hätte die Messerattacke von Aschaffenburg verhindert werden können?
Der mutmaßliche Täter von Aschaffenburg soll fünf Monate zuvor eine Frau mit einem Fleischermesser angegriffen haben. Alles wurde dokumentiert – aber ein Polizist gab die Erkenntnisse offenbar nicht an die Staatsanwaltschaft weiter. Jetzt ist er angeklagt wegen Strafvereitelung im Amt.
Lesen Sie mehr zum Thema