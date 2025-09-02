Zum Hauptinhalt springen

Prozessauftakt in LandshutKrankenpfleger wegen versuchten Mordes in 15 Fällen angeklagt

Lesezeit: 2 Min.

Der Angeklagte (links), hier beim Prozessauftakt am Dienstag neben seinem Verteidiger Hubertus Werner, will sich erst am zweiten Verhandlungstag äußern. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Krankenpfleger 15-fachen versuchten Mord vor.
Der Angeklagte (links), hier beim Prozessauftakt am Dienstag neben seinem Verteidiger Hubertus Werner, will sich erst am zweiten Verhandlungstag äußern. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Krankenpfleger 15-fachen versuchten Mord vor. (Foto: Ute Wessels/dpa)

Der Mitarbeiter einer Landshuter Klinik soll Schmerzmittel durch Adrenalin-Ampullen ersetzt haben. Für Patienten hätte das tödlich enden können. Dem Gericht geht es auch um das Vertrauen in die Gesundheitsversorgung.

Von Alexander Kappen, Landshut

Es ist wohl ein Albtraum für jeden Patienten: Man liegt, etwa wegen eines Sturzes, in der Aufnahmestation einer Klinik, hat starke Schmerzen und erhält Medikamente. Doch eine Linderung tritt nicht ein. Stattdessen pocht das Herz, der Blutdruck steigt, man hyperventiliert.

