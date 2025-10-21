Eine solche Einsatzbeschreibung hören wohl auch Polizisten nicht alle Tage. Als sie und ihr Kollege am 20. März dieses Jahres zum Tatort geschickt worden seien, habe es geheißen, „er hat die Oma angezündet“, berichtet eine Beamtin der Polizeiinspektion Landshut als Zeugin am Landgericht. Für die über 90-jährige, pflegebedürftige Seniorin ging die Sache nicht gut aus, wenige Wochen später erlag sie im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Ein Streit über noch ausstehende Rechnungen mit seiner Mutter soll den 33-jährigen, psychisch kranken Enkel des Opfers laut Anklage derart wütend gemacht haben, dass er unter Verwendung eines Desinfektionsmittels als Brandbeschleuniger die Haare seiner Großmutter anzündete und diese brennend im Wohnzimmer zurückließ. Seit Dienstag muss er sich vor der als Schwurgericht tagenden ersten Strafkammer des Landgerichts Landshut wegen Mordes und versuchter Brandstiftung mit Todesfolge verantworten.

Zum Auftakt des Prozesses, für den insgesamt drei Verhandlungstage angesetzt sind, gibt es seitens des Angeklagten erst einmal nichts zu sagen. Sein Mandant werde sich „schweigend verteidigen“, teilt der Verteidiger der Kammer um den Vorsitzenden Richter Ralph Reiter mit.

Der 33-Jährige äußert sich lediglich zu seinen persönlichen Verhältnissen. Seine Kindheit „war okay“, sagt der Landshuter. Als seine Eltern sich trennten, da war er sieben Jahre, blieb er zunächst bei der Mutter. „Aber da hat es nicht so gepasst“, berichtet er, sie seien oft wegen „belangloser Dinge“ aneinander geraten. Darum sei er als 16-Jähriger zum Vater gezogen. Seine Freizeit habe er oft bei der Oma verbracht. Er ging gerne im Pool baden, spielte Tennis, Badminton und Klavier. Alles recht unspektakulär und unauffällig.

Als er nach dem erfolgreichen Hauptschulabschluss eine Lehre als Mechatroniker begann, bekam der Angeklagte jedoch Probleme. Der Job und das Lernen in der Berufsschule bereiteten ihm große Schwierigkeiten. Er habe eine Leere verspürt sowie mit Ängsten und Panikattacken gekämpft, sagt er, „das ging fast den ganzen Tag so“. Nachdem bei ihm eine Depression diagnostiziert worden war, bekam er Antidepressiva, wechselte den Job, machte eine andere Ausbildung. Doch die Leere blieb. Und auch „die extreme Angst vor anderen Menschen“, wie er sagt.

Er sei schon „teilweise ein Einzelgänger“, bestätigt der 33-Jährige den Richtern. Einer, der sein Heil in der Spiritualität und in Drogen suchte. Mal strebte er bei einer Gruppe in Rosenheim „nach der Erleuchtung“, mal reiste er dafür nach Kroatien oder Indien. Im Alter von 19, 20 Jahren begann er zudem Ecstasy und andere Drogen zu nehmen. „Das liest sich so, als ob Sie wahnsinnige Schwierigkeiten gehabt hätten, Orientierung und Halt zu finden“, sagt der Vorsitzende Richter mit einem Blick in die Akten. „Ja“, entgegnet der Angeklagte leise.

In den vergangenen zehn Jahren sei er „14 Mal oder so“ in Bezirkskrankenhäusern gewesen. „Entweder, weil es mir nicht so gut ging oder weil ich Drogenprobleme hatte“, erläutert der Angeklagte. Er bekam schließlich einen Betreuer und machte eine Soziotherapie, um wieder arbeitsfähig zu werden, brach diese aber ab und lebte anschließend in Landshut im Haus seiner Oma.

Das Verhältnis zu seiner Mutter indes blieb offenbar schwierig. So soll laut Aktenlage einer der diversen Bezirkskrankenhaus-Aufenthalte auf einen Streit mit der Mutter zurückzuführen sein. Sie soll seinerzeit die Polizei gerufen haben. Der Einsatz endete mit der Einweisung ihres Sohnes.

Auch am 20. März dieses Jahres soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 33-Jährigen und seiner Mutter gekommen sein, als diese sich gerade im Wohnzimmer um die pflegebedürftige Oma kümmerte. Und wieder ging es offenbar um belanglose Dinge. Am Monitor des Gerichtssaals wird in der Verhandlung die Rechnung einer Rechtsschutzversicherung gezeigt. 2,75 Euro sollen dem Vernehmen nach noch zu deren Begleichung gefehlt haben. Und daran könnte sich der Streit entzündet haben, der letztlich zum Tod der an dem Disput unbeteiligten Großmutter führte.

Die Mutter des Angeklagten macht von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch

Die Mutter des Angeklagten kann zur Aufklärung des Sachverhalts am Dienstag nichts beitragen. Als nahe Verwandte macht sie von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Bei ihrer Vernehmung durch die Polizei hatte sie noch Angaben gemacht. Doch auch deren Verwertung in der Verhandlung widerspricht sie.

Laut Anklage fiel die Großmutter, nachdem ihr Enkel ihre Haare angezündet hatte, brennend auf den Boden. Die Mutter, verfolgt von ihrem Sohn, sei aus Angst um ihr Leben aus dem Haus geflüchtet, habe einen Notruf getätigt und Zuflucht bei einer Nachbarin gefunden. Der Wortlaut des Notrufs, den der Richter in der Verhandlung vorliest, gibt die dramatischen Ereignisse des 20. März wider. „Der ist psychisch gestört“, wird die Mutter darin zitiert, „der ist mir nachgelaufen und wollte mich erschlagen. Ich wiege 57 Kilo, er 100“.

Als Polizei und Rettungskräfte eintrafen, brannte die Großmutter laut Anklage nicht mehr. Die Frau sei mit schweren Verbrennungen unter anderem an Kopf, Hals und Oberkörper in eine Spezialklinik nach Murnau geflogen und der Enkel im Garten festgenommen worden.

Die Staatsanwaltschaft hält den Angeklagten für gemeingefährlich. Er leide an einer Drogenabhängigkeit sowie an einer paranoiden Schizophrenie und habe seine Oma „aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch und grausam getötet“. Seine Steuerungsfähigkeit zur Tatzeit sei eingeschränkt, aber nicht aufgehoben gewesen.