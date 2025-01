In einer Raffinerie in Neustadt an der Donau ( Landkreis Kelheim ) ist ein Feuer ausgebrochen. Zwei Menschen seien dabei nach ersten Erkenntnissen verletzt worden, teilte das Unternehmen Bayernoil mit. Gegen Mitternacht sei es zu einem Brand in einer Prozessoranlage gekommen. Die Anlagen wurden außer Betrieb genommen. Details sind den Angaben zufolge bisher nicht bekannt, man treffe jedoch alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Die Situation sei unter Kontrolle.

Der Vorfall blieb bei den Nachbarn nicht unbemerkt. Mitten in der Nacht kurz vor zwölf Uhr spürten auch Anwohner, die mehr als zehn Kilometer entfernt wohnten eine Erschütterung wie von einer Detonation, kurz darauf waren große Flammen am Himmel zu sehen, die immer größer wurden. Der Himmel leuchtete rot, dunkle Rauchschwaden zogen über den nicht mehr ganz vollen Mond hinweg, so berichtet es eine Beobachterin. Wer die Tür öffnete, habe die Flammen wie ein Rauschen in der Luft gehört. Etwa um halb eins sei zu dem Geräusch das Heulen der Sirenen gekommen.

Das Landratsamt Kelheim gab am frühen Morgen Entwarnung: Die gemeldete Gefahr bestehe nicht mehr. Aufgrund der Rauchentwicklung waren die Bewohner im Stadtgebiet Neustadt und in den Ortsteilen Geibenstetten, Mauern, Mühlhausen, Schwaig und Münchsmünster angehalten worden Fenster und Türen geschlossen halten. Zudem sollte man sich vorsorglich in Gebäuden aufhalten und Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten.

Die Bürgerinnen und Bürger sollten den Angaben zufolge zudem auf Lautsprecherdurchsagen achten und den Rundfunk einschalten. Das eingerichtete Bürgertelefon des Landratsamtes sei auch nach der Entwarnung weiterhin aktiv.

Es ist nicht der erste Vorfall in einer Raffinerie. Erst vor wenigen Monaten hatte es bei Bayernoil gebrannt, das Feuer wurde jedoch schnell gelöscht. Vor gut fünf Jahren gab es eine größere Explosion, damals wurden mehrere Menschen verletzt, zum Teil schwer.