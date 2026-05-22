Endlich ist der Sommer da, zumindest auf dem Thermometer. Aber nicht jeder kühlt sich gern in einem chlorbehandelten Freibad ab. Flüsse, Seen, Weiher, Tümpel – Bayern hat in jedem Regierungsbezirk Dutzende natürliche Gewässer, im gesamten Freistaat sind es weit mehr als 1000.

Freizeit in Bayern : Wie man sich beim Baden in See und Fluss richtig verhält Jeden Sommer geraten Schwimmer und Wassersportler in Not oder ertrinken sogar. Wer ein paar Regeln einhält, kann die Erfrischung gefahrlos genießen. Von Franziska Jahn ...

Ganz ungefährlich ist das Baden und Schwimmen in natürlichen Gewässern nicht, darum gibt es mancherorts eine Alternative: ein Freibad im Fluss oder See. Das kostet zwar mitunter ein paar Euro Eintritt, bieten aber dafür Infrastruktur wie Liegeflächen oder Toiletten. Eine Auswahl.

Worauf Schwimmer beim Baden in Flüssen achten sollten Beim Baden in Flüssen lauern Gefahren – vor allem, wenn die Gewässer für den Schifffahrtsverkehr freigegeben sind. So ist 100 Meter ober- und unterhalb von Brücken, im Bereich von Wehren, Hafenanlagen und Schleusenbereichen das Baden verboten. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt an Donau und Main-Donau-Kanal appelliert, Abstand zu Binnenschiffen zu halten und bei Wellen und Strömungen vorsichtig zu sein, „diese werden leicht unterschätzt“. Das Springen von Brücken sei ebenfalls verboten. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Bayern empfiehlt, in Flüssen „nur mit großer Vorsicht“ und nur an ausgewiesenen, idealerweise überwachten Badestellen zu baden. „Flüsse sind Gewässer mit kalter Wassertemperatur, wechselnden und oft starken Strömungsverhältnissen“, sagt Sprecher Andreas Rösch. Es gebe oft Schiffsverkehr, teils lebensgefährliche Hindernisse im Wasser wie Wehranlagen oder Treibgut. „Das macht sie gefährlich und so sind Flüsse grundsätzlich weniger geeignet zum Baden als etwa Seen oder Freibäder.“

FRANKEN

Felsenbad Pottenstein

Das 1926 erbaute Felsenbad in Pottenstein liegt am Fuße einer Felswand und ist noch heute von Jugendstil-Mauern umgeben. Foto: Florian Trykowski/TZ Fränkische/dpa

Im Felsenbad im oberfränkischen Pottenstein ist der Name Programm. Das 1926 erbaute Freibad liegt am Fuße einer Felswand und ist noch heute von Jugendstil-Mauern umgeben. Vor einigen Jahren wurde es umfassend saniert und das Betonbecken durch einen unbeheizten Naturbadeteich ersetzt. Das Wasser wird ohne Chemie in einem natürlich bepflanzten Filterbecken gereinigt.

Felsenbad Pottenstein, Pegnitzer Straße 35, 91278 Pottenstein

Öffnungszeiten: täglich 11 bis 19 Uhr

Hainbadestelle in Bamberg

Besucher sonnen sich im Hainbad in Bamberg. Foto: David Ebener/dpa

In Bamberg gibt es nur wenige Geheimtipps, weil eben alles so schön und deshalb gut frequentiert ist. Die Hainbadestelle an einem Arm der Regnitz ist da keine Ausnahme. Bis zu 2000 Menschen kommen nach Angaben der Stadtwerke bei schönem Wetter pro Tag. Dabei ist die Badestelle bereits 90 Jahre alt, wurde aber 2018 umfassend saniert. Erhoben wird ein Nutzungsentgelt: Dafür gebe es Infrastruktur wie Liegewiese, Kabinen, Toiletten, Spielplatz und Kiosk, heißt es bei den Stadtwerken. Beim Baden ist die Traumkulisse mit Blick auf Altstadt und Dom inklusive.

Hainbadestelle, Mühlwörth 18a, 96047 Bamberg

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 20 Uhr

Flussbad Lichtenfels

Idyllisch liegt auch das Flussbad am Main in Lichtenfels. Alte Bäume spenden an heißen Tagen am Flussufer Schatten, der Schwimmbereich ist eingefasst, es gibt eine kleine Sandbucht mit Sandspielplatz zum Buddeln. Der Eintritt ist frei, trotzdem ist Infrastruktur da: Umkleidekabinen, Toiletten, Volleyballfeld und Grillplatz. Schwimmer sollten einigermaßen geübt sein, denn eine Badeaufsicht ist nicht vor Ort.

Flussbad Lichtenfels, Wiesenweg, 96215 Lichtenfels

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 20 Uhr

Moorbad Fleckl

Eine kühle und naturbelassene Erfrischung bietet das Moorbad Fleckl im Fichtelgebirge in Oberfranken. Foto: Florian Trykowski/Tourismuszentrale Fichtelgebirge/dpa

Idyllisch mitten im Wald liegt das Moorbad Fleckl am Rand des Ochsenkopfs im Fichtelgebirge. Das Wasser ist naturbelassen, mit Schwebstoffen des Moores durchsetzt und bleibt auch im Sommer eher kühl. Eine besondere Attraktion ist nach Angaben der Tourismuszentrale das natürliche Moorbecken direkt am Waldrand. Das dickbreiige Moor erwärmt sich in der Sonne schnell, soll verkrampfte Muskeln entspannen und Gelenkbeschwerden lindern. Der Badeweiher ist frei zugänglich. Es gibt einen Schwimmer- und einen abgegrenzten Nichtschwimmerbereich, aber keine Badeaufsicht. Umkleidemöglichkeiten, kalte Duschen, Toiletten, ein Kneipp-Becken und ein Spielplatz sind vorhanden.

Moorbad Fleckl, Hintergeiersberg, 95485 Warmensteinach

ganzjährig frei zugänglich

Naturbad Weißenbrunn

Das Naturbad Weißenbrunn in Mittelfranken war einst Feuerlöschteich und Viehtränke. In der Nachkriegszeit bauten Bürgerinnen und Bürger diesen zu einem Freibad um und legten die Liegewiese an. 2007 wurde ein Förderverein gegründet, der das in die Jahre gekommene Becken sanierte und eine ökologische Wasseraufbereitung installierte. Freiwillige pflegen und erhalten das Bad mit Planschbecken, Spielplatz, Volleyballfeld, Boule-Bahn, Umkleidekabinen und Biergarten seither.

Naturbad Weißenbrunn, Badstraße 6, 91227 Leinburg

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 20 Uhr

Wörnitzstrandbad Dinkelsbühl

Das Wörnitzstrandbad liegt am Rand der Altstadt von Dinkelsbühl, hier zieht sich die Wörnitz ruhig durch Wiesen und Auen. Seit mehr als 100 Jahren schon kommen Einheimische und Besucher ans Ufer der Wörnitz, „Wahrzeichen“ des Bades sind die historischen Umkleidekabinen aus Holz. Wer nicht schwimmen mag, kann sich ein Ruder- oder Tretboot ausleihen und entlang der Stadtmauer über die Wörnitz gleiten. Speziell für Kinder gibt es zwei beheizbare Becken aus Edelstahl auf dem Gelände, die Flussufer haben ebenfalls flache Bereiche zum Planschen und Spielen.

Wörnitzstrandbad Dinkelsbühl, Bleichweg 2, 91550 Dinkelsbühl

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 19 Uhr

Altmühlbad Leutershausen

Einfach, aber praktisch: die hölzernen Umkleidekabinen. Foto: FrankenTourismus/ROM/Hub

In der Altmühl betreibt ein Förderverein das Altmühlbad Leutershausen mit viel Retro-Charme und ausgedehnten Liegewiesen. Besonders für Kinder und Jugendliche ist viel geboten, vom Kinderbecken über einen Sandspielplatz, Rutsch, Wassertrampolin, Basketball- und Minigolfplatz, sogar Surfbretter gibt es. Ebenfalls auf dem Gelände: eine Kneipp-Anlage mit Handbecken. Am Wochenende in der Hochsaison ist die Wasserwacht im Einsatz.

Altmühlbad Leutershausen, Am Altmühlbad 1, 91578 Leutershausen

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 21 Uhr

OBERPFALZ

Flussbad Etterzhausen

Am Badeplatz in Etterzhausen gibt es viele schattige Plätzchen. Foto: Markt Nittendorf

An dieser Badestelle westlich von Regensburg fließt die Naab sehr ruhig und langsam, es gibt flache Einstiege für Kinder und nicht besonders geübte Schwimmer. Die Liegewiese ist durchsetzt mit alten Bäumen, ein schattiges Plätzchen ist also auch an heißen Tagen zu finden. Die Infrastruktur ist übersichtlich, es gibt eine Umkleidekabine und ein Volleyballfeld. Verpflegung ist hier Fehlanzeige – allerdings gibt es in der Nähe ein Wirtshaus mit Biergarten.

Naab Naturbad Etterzhausen, Ebenwieser Str. 20, 93152 Nittendorf

Öffnungszeiten: 8 bis 21 Uhr

Flussbad Pielmühle Lappersdorf

Auch im Regen nördlich von Regensburg kann man hervorragend baden und schwimmen: Direkt hinter dem Wehr in Lappersdorf erstreckt sich ein großes Flussbecken. Umgeben ist das Flussbad von einem Freizeitgelände, dort gibt es unter anderem drei Beachvolleyballfelder, auch können dort Boote ausgeliehen werden. Bei Badewetter können sich die Besucher an einem mobilen Verkaufsstand mit Essen und Getränken versorgen.

Flussbad Pielmühle, Regendorfer Straße, 93138 Lappersdorf

Öffnungszeiten: 8 bis 22 Uhr

NIEDERBAYERN

Friedenhainsee

Wasserski an der Seilbahn - warum nicht? (Symbolbild) Foto: Johannes Simon

Der etwa 30 Hektar große Baggersee gilt als Freizeit-Muss für viele Niederbayern. Im Sommer klettern die Wassertemperaturen häufig auf bis zu 27 Grad. Im Strandbad finden sich Beachvolleyballfeld, Kinderspielplatz, Umkleidekabinen, Sanitäranlagen, Kalt- und Warmwasserduschen. Der See wartet mit einer besonderen Attraktion auf: einer Wasserski-Seilbahn. Mit einer Umlaufstrecke von 1200 Metern ist das die größte Anlage dieser Art weltweit.

Genauso viel Spaß bietet eine Breitwellen-Wasserrutschbahn. Auf der drei Meter breiten und 26 Meter langen Bahn können gleich mehrere Menschen bequem nebeneinander rutschen. Nach einem Betreiberwechsel sollen die Anlagen im Juni wieder zugänglich sein.

Friedenhainsee, Münsterer Straße 50, 94365 Parkstetten

Erfrischendes Bad in der Hitze : Das sind die schönsten Badeseen in Bayern Türkis wie der Walchensee, warm wie der Staffelsee oder idyllisch wie der Alpsee: 13 Tipps für einen schönen Tag an und im Wasser, von Nord- nach Südbayern. ...

Naturfreibad Huberweiher

Lohberg nennt sich das „Urlaubsdorf am Großen Arber im Bayerischen Wald“ – etwa in dieser Größenordnung muss man sich auch das Naturbad „Huber Weiher“ im Ortskern vorstellen. Klein, aber fein, kostenlos, gespeist von einer Quelle, bevölkert von Forellen und überwacht vom Gesundheitsamt – so mancher Einheimische zieht den Weiher einem gechlorten Freibad vor. Hunde sind hier nicht erlaubt, die Liegewiese bietet zahlreiche schattige Plätze. Auf dem Gelände gibt es ein abgegrenztes Kleinkindbecken, eine Schlangenrutsche, ein Sprungbrett und gleich zwei Kneippanlagen. Umkleiden, Toiletten, Parkplätze – ebenfalls alles da.

Huberweiher, Postweg 9, 93470 Lohberg

Öffnungszeiten: frei zugänglich

SCHWABEN

Alpseebad Hohenschwangau

Vom Alpsee aus haben Schwimmer einen wunderschönen Blick auf das Schloss Hohenschwangau. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Schwimmen wie einst König Ludwig II. kann man im Alpseebad im Allgäu – dabei blickt man auf die malerische Landschaft mit den Schlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau. Schon Bayerns Märchenkönig soll in dem kühlen Bergsee gern geschwommen sein. Das Bad selbst existiert dort jedoch erst seit dem Jahr 1900. Ein langer Holzsteg führt ins Wasser. Einen extra abgetrennten Kinderbereich gibt es auch.

Alpseebad Hohenschwangau, Neuschwansteinstraße, 87645 Schwangau

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 19 Uhr

Fribbe in Augsburg

Das Fribbe hat in Augsburg eine lange Tradition: 1893 schon eröffnete im Lechkanal Kauferbach eine Badeanstalt für Männer. Heute ist daraus ein familienfreundliches Freibad geworden. Neben den klassischen Becken gibt es eine rund 300 Meter lange Schwimmstrecke im Lechkanal mit einem kleinen Wasserfall. Für Kinder ist ein mehr als 100 Quadratmeter großes Planschbecken mit Sonnenschutz, Wasserpilz und Kleinkinderrutsche angelegt; dazu kommt ein Nichtschwimmerbecken mit Breitwasserrutsche. Für alle, die wider Erwarten ein bisschen länger auf den ausgedehnten Liegewiesen bleiben: Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 steht kostenlos für Besucher bereit.

Fribbe Augsburg, Siebentischstraße 4, 86161 Augsburg

Öffnungszeiten: täglich 11 bis 19 Uhr

Naturfreibad Fischach

Sprungfelsen, Wassergrotte und ein Abenteuerspielplatz bietet das Naturfreibad in Fischach im Landkreis Augsburg. Baden kann man dort ohne Chlor und andere Chemikalien. Mikroorganismen reinigen das Badewasser in einem separaten Regenerationsteich.

Schmutterweg 6, 86850 Fischach

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 19 Uhr

OBERBAYERN

Naturbad Maria Einsiedel

Das Naturbad Maria Einsiedel in München liegt direkt am Isarkanal. Foto: Denise Krejci/Stadtwerke München/dpa

Das Naturbad Maria Einsiedel in München liegt in den Isarauen und direkt am Isarkanal. Im Winter 2007/2008 wurde es zum Naturbad umgebaut. Seitdem kommt das Wasser im Schwimmer- und im Kinderplanschbecken ohne Chlor und chemische Zusätze aus, Mikroorganismen übernehmen die Reinigung in einem Aufbereitungsteich. Für Frauen und Familien gibt es einen abgetrennten FKK-Bereich.

Naturbad Maria Einsiedel, Zentralländstraße 28, 81379 München

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 10 Uhr an, Freitag bis Sonntag von 9 Uhr an

Naturfreibad Eichmühle in Bad Tölz

Das Naturfreibad Eichmühle hat ein großes Becken mit weichem Moorwasser. Foto: Manfred Neubauer

Das Naturfreibad Eichmühle liegt in Bad Tölz am Rand des Naturschutzgebiets Ellbacher Moor, der Ellbach ist ein Zufluss der Isar. Das große Naturwasserbecken mit weichem Moorwasser bietet viel Platz zum Planschen. Wer sportlicher unterwegs ist, findet zwei abgetrennte 50-Meter-Bahnen. Außerdem gibt es ein Babybecken, einen Kinderspielplatz und Felder, um Fußball, Beachvolleyball und Tischtennis zu spielen. FKK-Fans haben einen eigenen Liegebereich.

Naturfreibad Eichmühle, Eichmühlstraße 26, 83646 Bad Tölz

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 19 Uhr

Wöhrsee

Auch bei einem Schauer schön: der Wöhrsee in Burghausen. Foto: Imago

Ein echter Geheimtipp ist der Wöhrsee natürlich nicht, schon gar nicht in der weiteren Umgebung der oberbayerischen Grenzstadt Burghausen im Landkreis Altötting. Im Sommer ist der Wöhrsee ein sehr besonderer und ein besonders schöner Badesee, mit bestem Blick von unten auf die „weltlängste Burg“, wie sie das in Burghausen fremdenverkehrsstolz formulieren. Entstanden ist der Wöhrsee schon vor vielen Jahrhunderten als künstlicher Stausee in einem ehemaligen Flussarm der nahen Salzach, genutzt als Frischwasserbecken und als Verteidigungsanlage für die Burgbewohner. Ein Badesee ist er inzwischen aber auch schon eine ganze Weile – erst für die Soldaten der örtlichen Garnison, dann für alle, wobei die Trennung der Badeanstalten nach Frauen, Männern, Nonnen und Mönchen spätestens seit 1934/35 hinfällig ist. Es gibt ein Café, hölzerne Kabinen mit nostalgischem Charme und allerlei Spielfelder. Auch Ruderboote, Tretboote und Stand-Up-Boards, für die der Wöhrsee locker groß genug ist, lassen sich preisgünstig mieten.