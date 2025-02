So gesehen sind die diversen Namensbilanzen, die seit Wochen über Bayern hereintröpfeln, aufschlussreich und wenig hilfreich zugleich. Die ersten Meldungen beschränkten sich noch auf die Feststellung, dass im Jahr 2024 im Freistaat besonders viele Neugeborene Sophia oder Leon genannt wurden. Seitdem werden lokal nach und nach Abweichungen vom Trend notiert: In Passau führten demnach Anna und Maximilian die Hitlisten an, in Augsburg Emilia und Noah. Im Landkreis-Freyung-Grafenau schaffte es Jonas nach vorn, in der Landeshauptstadt Felix. Inzwischen geht das Bilanzieren gar ins Prognostizieren über. Unter anderem der Münchner Merkur stellte online eine mögliche „Renaissance altdeutscher Namen“ wie Gerda und Erwin in Aussicht.

SZ Bayern auf Whatsapp : Nachrichten aus der Bayern-Redaktion – jetzt auf Whatsapp abonnieren Von Aschaffenburg bis Berchtesgaden: Das Bayern-Team der SZ ist im gesamten Freistaat für Sie unterwegs. Hier entlang, wenn Sie Geschichten, News und Hintergründen direkt aufs Handy bekommen möchten.

All das macht für werdende Eltern die Sache von Woche zu Woche komplizierter: Entweder entscheiden sie sich für einen landläufig beliebten Namen und riskieren den Vorwurf der Beliebigkeit – oder sie wählen einen selteneren Namen und ernten gerunzelte Stirnen. Wobei die Standesämter bei zu viel Kreativität ohnehin mit einem Veto drohen. Auch solche Namen werden regelmäßig im Netz bilanziert, unzulässig sind demnach unter anderem Junge, Tom Tom und Verleihnix. Auch gegen eigentliche Nachnamen wie Schröder wurden bereits amtlich Bedenken angemeldet. Wer sein Kind also Aiwanger oder Söder rufen möchte, könnte damit selbst auf bayerischen Standesämtern nicht durchdringen. In Ordnung gehen dagegen angeblich Winnetou und Leonardo da Vinci Franz.

Zum Glück findet sich am Ende trotzdem etwas, das sich auf die Geburtsurkunde schreiben lässt. Dieser Name korrespondiert zwar nicht immer mit etwaigen aus Familie und Freundeskreis vorgebrachten Wünschen (und damit sind nicht nur Vorschläge wie Gyros und Axelschweiß gemeint). Dafür hilft in solchen Fällen die Erinnerung an einen anderen Eltern-Ratschlag: Wie man’s macht, macht man’s eh verkehrt.