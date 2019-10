Drei bis fünf Prozent aller Schüler werden Opfer von Mobbing. Die Experten, die an diesem Donnerstag im Landtag dem Bildungsausschuss zum Thema "Mobbing an Schulen" berichteten, gehen sogar davon aus, dass es in jeder Klasse ein Kind trifft. Schulart und Altersgruppe spielen dabei keine Rolle. Die geladenen Beratungslehrer berichteten von sechs bis sieben Mobbingfällen, dabei hat dieses Schuljahr erst vor sechs Wochen begonnen.

Unter Mobbing leidet nicht nur das Opfer, sondern das gesamte Klima in der Klasse - und Lehrer sowie Eltern, die oft mit der Situation überfordert sind. "Die Kinder lernen dabei viel, aber Dinge, die wir nicht wollen", sagte Mechthild Schäfer, Psychologieprofessorin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, die seit 20 Jahren Gewalt an Schulen erforscht. Wenn Kinder spürten, dass sie mit Machtspielchen effizient, schnell und einfach ans Ziel kommen, werden sie diese Strategie weiter einsetzen, sagte Schäfer. "Und wenn andere sehen, dass Mobbing gut klappt, machen sie mit."

Zwar sind die Zahlen laut Schäfer seit Jahren stabil, allerdings habe die Intensität des Mobbings durch die digitalen Medien massiv zugenommen. Anders als früher sind das Zuhause oder der Sportverein fernab der Schule kein Schutzraum mehr. In digitalen Räumen wie Whatsapp oder Instagram gehe Psychoterror ohne Pause weiter. War Mobbing früher ein Phänomen der weiterführenden Schulen und dort eher der Jüngeren, beginnt es mittlerweile schon in der Grundschule, sobald die Kinder ein Smartphone bekommen. Das Problem endet nicht mit dem Schulabschluss. Durch die festen Gruppenstrukturen, die mit der Bologna-Reform kamen, gebe es sogar an Unis und Hochschulen Mobbing unter Studenten. Denn es ist aus Sicht der Experten immer eine Frage der Gruppendynamik, es geht um Macht und um Ohnmacht derer, die nicht einschreiten, obwohl sie wissen, dass etwas falsch läuft.

Die eine schnelle Lösung lieferten die acht Experten nicht, die Strategien variieren. Anton Flunger, Sozialpädagoge und Kinderpsychologe aus Prien forderte, die Täter stärker in den Blick zu nehmen, die nicht selten psychische Störungen hätten. "Wir ducken uns als Gesellschaft weg, die Täter brauchen Hilfe", sagte Flunger. Er führe täglich einen "Kampf um Werte" - mit den Kindern und deren tobenden Eltern, weil diese nicht sehen, wo das Problem ist, wenn Sohn oder Tochter Konflikte mit Gewalt oder Psychospielchen lösten und Spaß daran haben.

Mit "Kuschelpädagogik" kämen Lehrer in solchen Fällen nicht weiter, sagte Flunger, die Schulen bräuchten Hilfe von Experten wie Schulpsychologen, Sozialpädagogen oder Beratungslehrer. Flunger sieht wie seine Kollegin Schäfer und Jörg Breitweg von der Aktion Jugendschutz sowie Gregory Grund von der Organisation "Digitale Helden" die Schulen in der Pflicht. "Mobbing kann dann beendet werden, wenn pädagogische Führung stattfindet", sagte Breitweg. "Lehrer wissen nicht mit den digitalen Räumen umzugehen", ergänzte Grund. Aber das Problem sei trotzdem da und "bei Stress im Chat ist an Fachunterricht nicht zu denken". Pädagogen müssten regulierend eingreifen, auch weil Eltern oft keine Ahnung haben und ihre Kinder mit Smartphones allein lassen. Grund setzt zudem auf ältere Schüler, die bei den Jüngeren besser ankommen als ältere Lehrer.

Dagegen warnte Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes davor, den Pädagogen noch mehr aufzubürden. "Wir müssen uns klarmachen, was der Auftrag von Schule ist", sagte sie. Wenn Schule auch noch Haltung vermitteln solle, dann müssten Lehrer den Unterricht auch mal sein lassen dürfen, dann brauchten sie Zeit und Raum dafür. Er wolle den Druck nicht erhöhen, betonte Breitweg, aber vorhandene Angebote müssten auch genutzt werden.

Da liegt offenbar ein Problem: Zwar gibt es in Bayern allerlei Projekte, aber keine einheitliche Linie, die Eltern, Lehrern und Schülern Ansprechpartner nennt oder eine Strategie an die Hand gibt. Entsprechend klar sind die Forderungen der Experten an die Staatsregierung: Neben mehr Zeit für Schulpsychologen und Beratungslehrer sowie Experten an jeder Schule wünschen sich alle eine verpflichtende Struktur für den Umgang mit Mobbing. Das Prinzip Freiwilligkeit reiche nicht mehr aus.

Den Beweis lieferte Tobias Dippold, Beratungsrektor und Schulpsychologe: Er stellte fest, dass das Projekt "Lebensraum Schule ohne Mobbing" keinem der anderen Experten bekannt ist. Seit 2012 arbeitet Dippold mit Kollegen und dem Ministerium daran, 400 Lehrer wurden bereits fortgebildet, weitere sollen folgen. Seine Straubinger Kollegin Claudia Höhendinger hat ein eigenes Konzept entwickelt, aber es wird kaum von anderen Schulen angefragt. "Wir machen ganz viel, aber so richtig verbessert sich die Situation nicht", sagte die Psychologieprofessorin Schäfer.