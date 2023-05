Von Uwe Ritzer, Treuchtlingen

"Skrupellos." "Ein starkes Stück, um nicht zu sagen, eine Unverschämtheit". Es kommt selten vor, dass ein bayerischer Landrat (noch dazu von der CSU) in solch scharfer Wortwahl und dann auch noch schriftlich mit einem großen Unternehmen aus seinem Landkreis ins Gericht geht, wie Gerhard Wägemann am 20. März 2020. Was den damaligen Landrat von Weißenburg-Gunzenhausen derart erboste, war der Versuch eines der größten deutschen Mineralwasserkonzerne, mit einer direkten Intervention bei Markus Söder geltendes Recht auszuhebeln. Die Firma Altmühltaler, angesiedelt im mittelfränkischen Treuchtlingen, wollte sich an allen zuständigen Behörden vorbei bei Söder zusätzliche Wasserrechte erschleichen. Mithilfe der Corona-Pandemie.