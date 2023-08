Nach den aufgedeckten Missständen am Schlachthof in Aschaffenburg haben Tierschützer nun einen neuen Fall massiver Tierquälerei aufgetan - in einem nur wenige Kilometer entfernten Ort.

Nachdem erst kürzlich ein Schlachthof in Aschaffenburg wegen grober Verstöße gegen den Tierschutz geschlossen wurde, haben Behörden nun einen weiteren Betrieb in der Nähe durchsucht. Auch hier gaben verdeckte Recherchen von Tierschützern den Anstoß.

Von Christian Sebald

Die Tierrechtsorganisation "Soko Tierschutz" hat binnen weniger Tage erneut massive Tierquälereien in einem Schlachthof in Unterfranken aufgedeckt. Betroffen ist ein Betrieb in einer kleinen Ortschaft im Landkreis Miltenberg. Die "Soko Tierschutz" hat dort nach Angaben ihres Chefs Friedrich Mülln über vier Wochen hinweg schlimme Missstände dokumentiert und das Filmmaterial Anfang der Woche der Veterinärbehörde am Landratsamt Miltenberg und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg übermittelt. Am Dienstag wurde der Betrieb durchsucht.