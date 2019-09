Mit einem milliardenschweren Programm will die Staatsregierung eine Innovationsoffensive für Bayern einleiten. Wie Ministerpräsident Markus Söder in einer Grundsatzrede vor der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz erklärte, brauche der Freistaat einen "Modernisierungsschub". "Wir spüren, dass es weltweit einen großen Technologieumbruch gibt", sagte Söder nach Angaben von Teilnehmern. Wolle Bayern als Spitzenstandort international konkurrenzfähig bleiben, bedürfe es Reformen und Investitionen in Wissenschaft und Forschung. Es sei "nötig, die nächste Stufe der Rakete zu zünden". Dafür ist Söder bereit, sich vom selbst gesteckten Ziel eines schuldenfreien Bayern bis zum Jahr 2030 zu verabschieden.

Söders Konzept, das er zusammen mit Wissenschaftsminister Bernd Sibler ausgearbeitet hat, basiert auf vier Säulen: der Förderung von Spitzentechnologie wie Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik, mehr Tempo bei Bau und Sanierung von Hochschulen, einer Hochschulreform zur Anwerbung neuer Spitzenkräfte sowie einer Mittelstandsoffensive. Ziel Bayerns müsse es sein, mehr als nur zwei Exzellenzuniversitäten wie die Technische Universität und die Ludwig-Maximilians-Universität in München zu haben. So sollen bayerische Hochschulen künftig besser miteinander kooperieren, um insgesamt leistungsfähiger zu werden. Söder nannte es "ein Alarmzeichen", dass sich vier Berliner Universitäten zu einer Exzellenzinitiative zusammengeschlossen hätten. Dies müsse auch in Bayern möglich sein. Die Maßnahmen des neuen Programms zielten vor allem in die Fläche, sagte Söder.

Insgesamt sollen im Freistaat in den kommenden fünf Jahren 1000 neue Professuren und 10 000 neue Studienplätze entstehen. Auch bei Bau und Sanierungen von Hochschulen soll mehr investiert werden; bereits beschlossene Maßnahmen sollen schneller verwirklicht werden. Gleichzeitig will der Freistaat 500 neue Mobilfunkmasten errichten. Man könne dabei nicht auf nationale Maßnahmen warten, sagte Söder. Es sei nicht glaubwürdig, in Spitzentechnologie zu investieren, wenn man immer noch nicht flächendeckend telefonieren könne.

Eine Hochschulreform soll helfen, internationale Spitzenkräfte ins Land zu holen. Bayerische Forschungsprofessuren sollen den Wissenschaftlern mehr Freiheiten bieten, für Exzellenzprofessuren soll mehr Geld zur Verfügung gestellt werden. Außerdem sollen Unternehmensausgründungen an Hochschulen erleichtert werden. Hochschulen sollen künftig auch internationaler ausgerichtet werden: So soll es im Technologiebereich nicht mehr nur deutsch-, sondern auch fremdsprachige Studiengänge geben. Das Hochschulmanagement soll professionalisiert werden. Welche Standorte in welcher Form gefördert werden, ist im Detail noch nicht festgelegt.

Klar ist hingegen, dass die bereits vorhandenen Stärken in der Spitzenforschung ausgebaut werden sollen. Das Münchner Institut für Robotik soll ausgeweitet, weitere Schwerpunkte bei KI-Netzwerken sollen als "Leuchtturmprojekte" gesetzt werden. In Ingolstadt soll die Forschung zum autonomen Fahren intensiviert werden, in Nürnberg zum Thema Gesundheit, in Straubing zu synthetischen Kraftstoffen. Auch bei Raumfahrt, der Forschung zu Wasserstoff und Batterien sowie Clean Tech will sich der Freistaat engagieren. Man müsse flexibel bleiben und auf allen Feldern aktiv sein, sagte Söder. Welche Technologie sich durchsetzen, werde sich erst in den nächsten Jahren zeigen.

Mit einem Digitalbonus will die Staatsregierung den Mittelstand stärken - insbesondere die Zulieferbetriebe in der Automobilindustrie. Diese hätten eine "extreme Arbeitsplatzrelevanz für Bayern", sagte Söder. Deutschland müsse alle Klimaziele erfüllen, aber ohne das Auto sei "weder die freiheitliche Lebensform noch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu halten". Söder sagte: "Die Aggressivität, mit der in Deutschland das Auto bekämpft wird, wird diesem Land schwer schaden." Gerade der Mittelstand brauche mit Blick auf die enormen Technologiesprünge mehr Unterstützung.

Die Kosten bezifferte Söder auf "bis zu eine Milliarde Euro". Die Pläne müssen allerdings erst noch mit dem Koalitionspartner Freie Wähler abgestimmt werden. Es ist daher gut möglich, dass weitere Projekte und Kosten hinzukommen. Der Betrag ist für die nächsten vier, fünf Jahre angesetzt und soll dann "in den Haushalt hineinwachsen". Das Geld soll aus Mitteln verwendet werden, die bislang für den Schuldenabbau vorgesehen waren. Die Tilgung werden nicht ausgesetzt, aber deutlich zurückgefahren, sagte Söder. Das Ziel vom schuldenfreien Bayern bis zum Jahr 2030 hat die Staatsregierung damit nun auch offiziell aufgegeben. Der Ministerpräsident verteidigte den Kurswechsel: Angesichts von Negativzinsen rieten alle Experten zu Investitionen in die Zukunft.

Söder sieht den Freistaat am Scheideweg. Die ganze Welt stehe vor tief greifenden Veränderungen, die Bayern härter treffen könnten als andere Länder. Es gehe um die Frage, ob die nächsten zehn Jahre golden blieben oder bleiern würden. Junge Wissenschaftler würden "mit Unmengen Geld" aus den USA und China abgeworben, es gelte, mit einem ambitionierten Attraktivitätsprogramm gegenzusteuern. So will der Freistaat nicht nur eigene Kräfte halten, sondern seinerseits internationale Wissenschaftler abwerben, etwa aus England. Er sei zuversichtlich, dass Bayern - analog zu den Neunzigerjahren - einen langfristigen Satz nach oben machen könne. "Wir haben als Bundesland die Kraft, solche Herausforderungen antizyklisch zu schultern."

Die CSU-Landtagsabgeordneten quittierten Söders Konzept mit lang anhaltendem Applaus. Unklar blieb zunächst allerdings, ob die vor der Fraktion angekündigten Maßnahmen zusätzlich kommen sollen - oder ob sie Teil bereits bestehender Pläne sind. In seiner ersten Regierungserklärung im April 2018 hatte Söder beispielsweise 18 000 neue Studienplätze, 1000 neue Mobilfunkmasten sowie ein Netzwerk für Künstliche Intelligenz angekündigt.