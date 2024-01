Von Andreas Glas und Matthias Köpf, Mehring

Es gab da diese Szene, Pressekonferenz, Markus Söder neben Hubert Aiwanger. Der "Windminister" werde sich jetzt "besonders kümmern", sagte der Ministerpräsident über seinen Vize. Er kündigte an, dass Aiwanger "Vor-Ort-Gespräche" führen werde im Chemiedreieck, wo dieser Windpark entstehen soll, den Söder (CSU) einen "Meilenstein" nennt für die Windenergie in Bayern. Dann war Aiwanger (Freie Wähler) dran. Auch er versprach, "in nächster Zeit viele Gespräche" zu führen, um diejenigen zu überzeugen, die "noch nicht so überzeugt sind".