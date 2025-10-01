Mitten im Gespräch bricht der Frau der Schweiß aus. Die Nacht zuvor hat sie vielleicht schlecht geschlafen. Viele der eine Million Frauen, die sich in Bayern in den Wechseljahren befinden, kennen solche Plagen. Während man mit Kollegen aber freimütig über Kopfschmerzen und am Babybett durchwachte Nächte plaudert, sprechen Frauen Wechseljahr-Beschwerden selten an. „Das Thema ist immer noch ein Tabu“, sagt die Direktorin der Frauenklinik am Klinikum rechts der Isar der TUM, Marion Kiechle. Dies führe dazu, dass Frauen sich mit der normalen Lebensphase der Menopause oft kaum auskennen.

Mehr als die Hälfte der Frauen sagt in Befragungen, sie fühlt sich schlecht über den Verlauf der Menopause und mögliche Therapien informiert, berichtet die Professorin. Die Folgen seien gravierend. Frauen, die nicht zum Arzt gehen, leiden unnötig. Sie fallen auch deutlich häufiger im Job aus. Umfragen zufolge reduzierten 24 Prozent aufgrund der Beschwerden ihre Arbeitszeit und zwölf Prozent lehnten deshalb eine Beförderung ab. Dabei gäbe es Hilfe. Manchmal können einfache Tipps helfen, manchmal bedarf es einer Hormontherapie. Diese erhalte aber nur jede fünfte Frau, obwohl zwei Drittel an Wechseljahr-Beschwerden litten, so Kiechle. Es fehle schlicht an Wissen und Beratung.

Genau hier könnte ein neues Beratungs-Programm für Frauen in den Wechseljahren ansetzen, das nun von Kiechle und ihrem Team entwickelt wird, eine sogenannte Wechseljahruntersuchung W1. Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) erwähnte die Pläne am Mittwoch bei der Präsentation ihres Masterplans Prävention. Frauen soll künftig ein strukturiertes ärztliches Gespräch zum Thema Wechseljahre angeboten werden, das Ärzte anders als bislang auch abrechnen können, so die Idee. Derzeit können Ärzte pro Quartal lediglich 16 Euro für allgemeine Beratung verbuchen.

Die neue Versorgungsleistung, die zunächst modellhaft bei ausgewählten Gynäkologen und Hausarztpraxen erprobt werden soll, schafft also Raum für Gespräche. Es soll dabei um akute Wechseljahrsbeschwerden gehen – aber auch um Gesundheitsrisiken in den Jahren danach. Hier kommt der Präventionsgedanke ins Spiel, um den es der Ministerin am Mittwoch ging: Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, sexuelle Probleme – vieles davon können Frauen sich ersparen, wenn sie auf gesunden Lebensstil, ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung mit ausreichender Kalzium- und Vitamin-D-Zufuhr achten und wenn sie von Ärzten darauf hingewiesen werden. „Man sieht, was für ein wahnsinniges Prävention-Potenzial das hat“, sagt Klinikdirektorin Kiechle.

Gesünder leben, um gar nicht erst krank zu werden. Für Gesundheitsministerin Gerlach ist das die Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit. „Wir stehen an einem Scheidepunkt“, sagte sie bei der Präsentation des Masterplans Prävention. „Wir müssen weg von einer Reparaturmedizin hin zu Gesunderhaltung.“

Ihr Ministerium hat sich die Prävention schon länger auf die Fahnen geschrieben. Anfang der Legislaturperiode wurde es dafür sogar umbenannt in Staatsministerium für Gesundheit, Pflege – und Prävention. Neue Schilder mussten montiert werden.

Neue Schilder: Das bayerische Gesundheitsministerium hat sich die Prävention in den Namen geschrieben. (Foto: Nina von Hardenberg)

Der nun vorgestellte Masterplan ist ein gut hundertseitiges Dokument, das sich umfassend der Frage widmet, wie Bayern der Entstehung von Krankheiten entgegenwirken kann: Mehr als 17 000 Sterbefälle von Menschen unter 75 Jahren wären durch Prävention vermeidbar gewesen, liest man darin. Der Plan nennt die wichtigsten Risikofaktoren wie Rauchen, schlechte Ernährung, Bewegungsmangel und Alkoholkonsum. Und definiert Ziele, wie die schlechten Verhaltensweisen zurückgedrängt werden sollen.

So wird ein Präventionsfonds aufgelegt, über den Projekte in diesem Bereich gefördert werden können. Auf einer Internetplattform sollen gute Ansätze zudem erfasst und für alle abrufbar dargestellt werden. Ein Präventionstag soll erstmals am 13. Oktober an Schulen in Bayern die Schüler anregen, über gesunden Lebenswandel nachzudenken. Gleichzeitig benennt der Bericht von Übergewicht über Impfungen, Sucht, psychischen Erkrankungen, Zahngesundheit und Vermeidung von Pflegebedürftigkeit eine Reihe von Themen, bei denen gehandelt werden soll, und er beschreibt konkrete Verbesserungsideen.

So will man nicht nur bei Frauen in den Wechseljahren Vorsorgeuntersuchungen ausbauen. Auch über einen Senioren-Check S1 oder einen Berufskrankheiten-Check wird nachgedacht. Bei Kindern will sich Gerlach für systematische Screenings auf psychische Auffälligkeiten einsetzen, sofern die hier laufenden Modellprojekte Erfolg zeigen.

Die wissenschaftliche Evaluation ist aus Sicht des Präventionsforschers Marcel Romanos entscheidend. „Wir müssen weg von einzelnen Miniprojekten, die lokal stattfinden und wieder eingestampft werden“, sagt er. Das gelte für Screening-Programme, die die besonders gefährdeten Menschen frühzeitig erkennen. Und auch für Angebote, die die Resilienz von allen Kindern stärkten. „Wir brauchen für die großen Volkskrankheiten wie Angst, Depression oder Essstörungen Programme, die nachgewiesen wirksam sind.“ Der Masterplan sei ein Rundumschlag und hoffentlich ein Startpunkt für ein abgestimmtes Vorgehen, sagt Romanos, der am Mittwoch in seiner Rolle als Sonderbeauftragter für psychische Gesundheit und Sucht in München auftrat.