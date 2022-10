Von Hans Kratzer, Affing

Ein Mensch kann so wichtig sein, wie er will. Das garantiert noch lange nicht, dass sein Name alle Zeiten überdauert. Wer im Gedächtnis bleibt, das entscheidet allein der Lauf der Geschichte und der Gesinnungen. Nehmen wir nur einmal den im 19. Jahrhundert enorm populären italienischen Freiheitskämpfer Garibaldi, den heute nur noch Eingeweihte kennen.