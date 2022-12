Kommentar von Andreas Glas

Die Nachrichten könnten dramatischer kaum sein. "Bayerns Kinderärzte sind überlastet", "Kliniken schließen wegen Überlastung ihre Notaufnahmen", "Intensivstationen am Limit". Sind das etwa keine guten Gründe, um die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen beizubehalten? Man kann das so sehen, aber die Schlagzeilen stammen aus den Jahren 2019, 2018, 2017. Aus einer Zeit also, in der die Menschen beim Begriff "Corona" noch an dieses mexikanische Flaschenbier dachten oder an die gleichnamige Neunzigerjahre-Eurodance-Band. An eine Maskenpflicht dachte damals jedenfalls niemand.