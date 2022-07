Von Johann Osel und Klaus Ott

Diese Gerichtsentscheidung ist für die früheren CSU-Politiker Alfred Sauter und Georg Nüßlein wie bares Geld - und dürfte gleichzeitig viele Steuerzahlerinnen und Steuerzahler empören. Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe haben Sauter und Nüßlein zusammen mit ihrer fünfköpfigen Vermittlergruppe bei umstrittenen Maskendeals zu Beginn der Pandemie nicht gegen Recht und Gesetz verstoßen.

Sauter hat nunmehr endgültig Anspruch auf seine Provision in Höhe von mehr als 1,2 Millionen Euro, die Bayerns Justiz im Zuge von Korruptionsermittlungen arrestiert hatte. Nüßlein seinerseits muss die bei ihm arrestierten 660 000 Euro zurückbekommen und hat Anspruch auf weitere 560 000 Euro. Dieser Betrag war nicht mehr ausgezahlt worden, weil eine Bank in Liechtenstein misstrauisch geworden war. Die insgesamt fünfköpfige Vermittlergruppe um Sauter und Nüßlein sollte insgesamt 11,5 Millionen Euro kassieren. Davon waren zehn Millionen Euro bereits geflossen, ehe die Korruptionsermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft München dazwischen kamen. Jetzt steht so gut wie fest: Diese 11,5 Millionen Euro waren legal.

Sauter, Ex-Justizminister der CSU und mittlerweile fraktionsloser Abgeordneter im bayerischen Landtag, hatte als Anwalt im März 2020 einen Maskenvertrag in Millionenhöhe zwischen dem bayerischen Gesundheitsministerium und der hessischen Forma Lomotex vermittelt und dafür später die Provisionen kassiert, die an eine Firma seiner Töchter gingen. Auch Nüßlein, seinerzeit im Bundestag und mittlerweile aus der CSU ausgetreten, profitierte von Maskendeals, die er zwischen Lomotex und Bundesministerien vermittelt hatte.

Als die Deals aufflogen, geriet die CSU im März 2021 in eine Krise. Später stellte sich noch heraus, dass Andrea Tandler, Tochter des früheren CSU-Granden Gerold Tandler, mit einem Partner nicht weniger als 48 Millionen Euro für die Vermittlung anderer Maskendeals kassiert hatte; dies geschah über Türöffnung durch CSU-Kanäle, hierbei geht es um die Schweizer Handelsfirma Emix und ihre Geschäfte mit mehreren Ministerien in Deutschland. Dies sind die beiden Hauptstränge, die derzeit den Untersuchungsausschuss zur Maskenaffäre im Landtag beschäftigen. Nüßlein und Sauter hatten im Mai vor dem Untersuchungsausschuss die Aussage verweigert, was ihnen als sogenannte Betroffene auch zustand.

Der Schmiergeld-Paragraf wurde als unzureichend gerügt

Nach Ansicht der Generalstaatsanwaltschaft München hatten Sauter und Nüßlein ihren politischen Einfluss als Abgeordnete missbraucht und sich bestechen lassen. Ermittlungen, Durchsuchungen und Vermögensarreste waren die Folge. Sauter, Nüßlein und der ebenfalls beteiligte Geschäftsmann Thomas Limberger beschwerten sich dann weitgehend mit Erfolg beim Oberlandesgericht München gegen Ermittlungsmaßnahmen. Dagegen legte die Generalstaatsanwaltschaft München Beschwerde beim BGH ein. Ohne Erfolg, wie sich jetzt zeigt.

Eben bereits im November vergangenen Jahres hatte das Oberlandesgericht Beschwerden gegen das Vorgehen der Generalstaatsanwaltschaft München stattgegeben und erklärt, die unter Beteiligung der beiden Politiker zustande gekommenen Maskendeals seien nach Einschätzung des Gerichts nicht strafbar. Das OLG verwies auf Paragraf 108e des Strafgesetzbuches (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern). Nach dem "eindeutigen Willen" des Bundestags sei es kein Gesetzesverstoß, wenn ein Abgeordneter die "Autorität seines Mandats" und seine Kontakte nutze, um Entscheidungen außerhalb des Parlaments zu beeinflussen. Das sei so "hinzunehmen". Das OLG rügt damals gleichwohl den Bundestag für dessen aus Sicht des Gerichts unzureichenden Schmiergeld-Paragrafen. Und es rügte Nüßlein und Sauter für deren Geschäfte, die den Demokratieverdruss fördern könnten.

Die Verteidiger der beiden Politiker und der übrigen Beschuldigten hatten von Anfang an erklärt, diese Geschäfte würden vom Paragrafen 108e nicht erfasst. Nüßlein und Sauter hätten als Bundestags- beziehungsweise Landtagsabgeordnete in ihren jeweiligen Parlamenten nichts für diese Maskendeals unternommen, sondern seien vielmehr separat bei den Gesundheitsministerien im Bund und in Bayern vorstellig geworden. Sie hätten also außerhalb ihrer Parlamente agiert.

Detailansicht öffnen Der ehemalige CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein musste in den Maskenausschuss im bayerischen Landtag. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Für die Generalstaatsanwaltschaft München, die einen Musterprozess wegen mutmaßlicher Abgeordnetenbestechung führen wollte, waren die OLG-Beschlüsse eine herbe Niederlage. Die Ermittlungsbehörde kündigte an, beim BGH Beschwerde einzulegen. Allerdings wurde selbst in Kreisen von Juristen, die sich einen Musterprozess erhofften, die Erfolgsaussicht als sehr gering eingestuft. Der BGH sieht nun also den Vorwurf der Bestechlichkeit ebenfalls nicht erfüllt und verwarf die Beschwerden der Generalstaatsanwaltschaft München.

Nach dem Willen des Gesetzgebers sei bei Politikern nur die Annahme von Gegenleistungen für Handlungen "bei der Wahrnehmung des Mandates" strafbar, also etwa bei Abstimmungen im Parlament, in Ausschüssen oder in der Fraktion. Sauter und Nüßlein hatten sich aber nicht in ihren jeweiligen Parlamenten für Maskenkäufe des Staates bei der hessischen Textilfirma Lomotex eingesetzt. Sondern bei den Gesundheitsministerien in Bayern und im Bund sowie (Nüßlein) bei der Bundespolizei.

Dass Abgeordnete außerhalb der politischen Arbeit ihren Einfluss geltend machten, werde vom Paragrafen 108e des Strafgesetzbuch nicht erfasst, so der BGH. "Falls der Gesetzgeber eine Strafbarkeitslücke erkennen sollte, ist es seine Sache, darüber zu befinden, ob er sie bestehen lassen oder durch eine neue Regelung schließen will." Den Gerichten seien sonst die Hände gebunden. Außerdem rügt der BGH: "Das Korruptionsdelikt der missbräuchlichen Einflussnahme, das in zwei von der Bundesrepublik Deutschland geschlossenen völkerrechtlichen Abkommen vorgesehen ist, hat der Gesetzgeber nicht in das deutsche Recht überführt." Das Votum wirft also abermals die Frage auf, ob der Bundestag an dem in solchen Fällen wirkungslosen Paragrafen festhalten kann oder ob die Schmiergeldvorschriften für Parlamentarier völlig neu geregelt werden müssen.

"Die Entscheidung ist bedauerlich, weil sie das Vertrauen in die Politik untergräbt", sagte SPD-Fraktionschef Florian von Brunn am Dienstag zur Meldung aus Karlsruhe. "Die Ampel ist jetzt gefordert, die Abgeordnetenbestechung neu zu regeln. Es muss klar sein, dass Abgeordnete auch außerhalb des Parlaments bestochen werden können." Es bleibe aber dabei, so Brunn: das Verhalten der CSU-Politiker Sauter und Nüßlein "war und ist schäbig. Sie haben eine Krise ausgenutzt und gnadenlos Kasse auf Kosten der Allgemeinheit gemacht". Florian Siekmann (Grüne), stellvertretender Vorsitzender des U-Ausschusses, sagte: "Die Gesetzeslage steht im krassen Gegensatz zum Gerechtigkeitsempfinden der Menschen. Deutschland braucht ein scharfes Antikorruptionsrecht, damit dem Geldscheffeln mit dem Mandat ein Riegel vorgeschoben werden kann. Wir werden unsere Aufklärungsarbeit im Untersuchungsausschuss jetzt umso intensiver vorantreiben."

Aus Kreisen von Verfahrensbeteiligten heißt es, jetzt sei der richtige Zeitpunkt, das arrestierte Vermögen freizugeben. Die Generalstaatsanwaltschaft könnte zwar immer noch an ihrer Rechtsauffassung festhalten und sogar noch Anklage erheben. Dies ist jetzt aber nur noch reine Theorie. Eine Anklage ginge an das OLG München. In letzter Instanz würde dann der BGH entscheiden. Da beide Gerichte aber erklärt haben, dass sie den Fall ganz anders sehen, kann sich die Generalstaatsanwaltschaft eine Korruptionsanklage sparen. Übrig bleiben noch Steuerermittlungen gegen einzelne Beteiligte.