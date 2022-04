Von Klaus Ott, München

Ausgerechnet Wirecard! Ausgerechnet jener Konzern, der wenig später für einen der größten Skandale in der bundesdeutschen Wirtschaftsgeschichte stehen sollte, wollte sich kurz nach Beginn der Corona-Pandemie als einer der größten Helfer in der Not präsentieren. Ausgerechnet von Wirecard, von einem Berater des Konzerns, ging im April 2020 in der Staatskanzlei eines der vermeintlich besten Angebote für die Lieferung von Corona-Schutzmasken an den Freistaat ein.