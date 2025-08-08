Sechzger? Gäubodenfest? Hausschlachtungen? Worüber soll man im Sommer in Bayern schon schreiben? Die künstliche Intelligenz liefert gruselige Vorschläge.

Kolumne von Sebastian Beck

Dies ist eine Horrorgeschichte, sie hat sich am Freitagmorgen auf dem Sofa zugetragen. Vorspann: Als Kolumnist hat man es im Sommer schwer, weil halt kaum was passiert und auch das eigene Innenleben ereignislos ist – jedenfalls der öffentliche Teil. Man könnte vielleicht was über die Bäuerin schreiben, die einem neulich auf dem Handy die Fotos von der Hausschlachtung gezeigt hat. Dem Thema mangelt es etwas an sommerlicher Leichtigkeit, deshalb bleibt nur der letzte Ausweg: Man schnorrt beim Kollegen Hans Kratzer um Ideen, der Mann weiß immer was, und sei es die Geschichte vom Brauereibrunzer aus Taufkirchen.