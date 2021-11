Kommentar von Johann Osel

Wie war das alles zum Beispiel vor einem Jahr: Wenn der Kapitän vom "Team Vorsicht" vor die Presse trat, dann hielt man nicht nur in Bayern den Atem an, sondern auch im Rest der Republik. Die Rolle des Corona-Krisenmanagers nationaler Tragweite war Markus Söder wie auf den Leib geschneidert. In München regierte er mit portionierten Dosen von Strenge und Milde und gab so in der Regel den Takt vor für das restliche Land; in Berlin gab der bayerische Ministerpräsident mit der Kanzlerin den Verkünder und Erklärer vom Dienst.