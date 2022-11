Am Tag nach dem spektakulären Diebstahl im Kelten-Römer-Museum ist der Ort noch immer ohne Internet und Telefon. Aber bei vielen in Manching wiegt der Diebstahl des bedeutenden Kunstschatzes viel schwerer als das. Ein Ortsbesuch.

Von Lisa Schnell, Manching

"Museum geschlossen" steht auf einem weißen Zettel an der Eingangstür und darunter "Wir bitten um Verständnis!!". Mit zwei Ausrufezeichen. 10.03 Uhr am Kelten-Römer-Museum in Manching bei Ingolstadt, es ist der Morgen nach dem großen Raub. Von außen sieht alles aus wie immer, keine zersplitterten Glastüren, kein Absperrband, gemächlich schlängelt ein Bach vorbei. Hinter der Eingangstür stehen ein paar Mitarbeiter und besprechen sich. Was jetzt?