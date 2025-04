Von Johann Osel, Lisa Schnell, Regensburg/München

Die Oberbürgermeisterin von Regensburg, Gertrud Maltz-Schwarzfischer, wird bei der Kommunalwahl 2026 nicht mehr für die SPD in Regensburg antreten. Das teilte sie laut SZ-Informationen am Montag dem geschäftsführenden Vorstand der SPD Regensburg mit. Dem Vernehmen nach nannte sie persönliche und familiäre Gründe für ihren Rückzug aus der Stadtpolitik. Sie selbst wollte sich am Dienstag nicht dazu äußern und verwies im Gespräch mit der SZ auf den nächsten Montag. Dann will der SPD-Stadtverband offiziell seinen Kandidaten für die nächste OB-Wahl nominieren.