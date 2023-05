Södereien am laufenden Band

Was ist da nun Satire und was nicht? Ministerpräsident Markus Söder mit Windrädchen (li.), Grünen-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann mit Windrädchen (re.).

Eine SZ-Glosse rief den Hartmann-Hype aus und riet dem grünen Spitzenkandidaten in Bayern zu Foto-Auftritten à la Ministerpräsident - davon hat er sich nun inspirieren lassen.

Von Johann Osel

Er stellt sich breitbeinig neben einen Baum und umarmt ihn. Er beißt mit weit aufgerissenem Mund genüsslich in eine Weißwurst. Er hält drei kleine Spielzeug-Windrädchen vor der Brust und blickt unter schwarzer Hutkrempe schelmisch in die Kameras. Er preist mit einem Masskrug Bier in der Hand die bayerische Lebensart. Er posiert mit einem Fahrrad, auf dem man bekanntlich bestens abschalten könne. Und klar, Hunde dürfen nicht fehlen, des Menschen beste Freunde, Streicheleinheiten inklusive.