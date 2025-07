Wirtschaft in Bayern Weiterbildung für Lehrer: raus aus dem Klassenzimmer, rein in die Firma 17. Juli 2025, 11:41 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Mitarbeiter des Energieversorgers LEW erläutern Lehrern die Funktionsweise der Rechenreinigung an einer Wasserkraftschleuse. (Foto: LEW)

Zehn Gymnasiallehrer aus Bayern können für ein Jahr die Schule verlassen und in einem Unternehmen arbeiten, ein deutschlandweit einzigartiges Projekt, das es schon seit 24 Jahren gibt. Was sie als erstes lernen: So schreibt man eine aussagekräftige Bewerbung.

Von Florian Fuchs

