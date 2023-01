Um den Lehrermangel in Bayern zu bekämpfen, kündigt der Ministerpräsident eine Offensive an. Mit finanziellen Anreizen und Umzugshilfen will er junge Menschen in den Freistaat locken.

Von Andreas Glas und Johann Osel, Bad Staffelstein

Um die Personalnot an bayerischen Schulen zu bekämpfen, will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer aus anderen Bundesländern abwerben. Hierfür plant er Lockangebote, zum Beispiel finanzielle Anreize und Umzugshilfen. Die Abwerbe-Offensive soll helfen, insgesamt 6000 neue Lehrerstellen zu besetzen, die Söder bis 2028 in Bayern schaffen will. Zudem plant er, dass die Ausbildung von Handwerksmeistern im Freistaat bald kostenlos sein wird - anders als derzeit im Rest der Bundesrepublik. Seine Absichten hat Söder am Mittwoch in Kloster Banz präsentiert, wo der CSU-Chef die Landtagsabgeordneten seiner Partei auf die Bayern-Wahl in diesem Herbst einstimmte. Man wolle "überall dafür werben", im Freistaat Lehrer zu werden, sagte Söder. Und dieses Bemühen "offen darstellen".

Die Abwerbe-Offensive ist Teil eines größeren Plans, mit dem Söder dem Mangel an Lehrkräften in seinem Land begegnen möchte. Um den Beruf auch für bayerische Lehrkräfte wieder attraktiver zu machen, sollen sie künftig "nur noch wohnortnah" zum Einsatz kommen, wenn sie dies verlangen. Zwar dürfen die Lehrerinnen und Lehrer jetzt schon den Wunsch angeben, wo sie bevorzugt arbeiten wollen - doch werden sie trotzdem oft dorthin geschickt, wo die Personalnot am größten ist, zum Beispiel nach München. Dort könnte nun die Sorge wachsen, dass eine liberalere Linie bei der Frage des Einsatzortes den Mangel an Lehrkräften erst recht verschärft. Die Abwerbepläne dürften wiederum Unruhe im Rest der Republik auslösen, wo überall Personalnot herrscht.

Darüber hinaus will Söder ein verpflichtendes Praxissemester für Lehramtsstudierende einführen, um Personallöcher zu stopfen. In Nordrhein-Westfalen gibt es ein solches Modell bereits. Ein unbezahltes Praxissemester dürfte allerdings schwer vereinbar sein mit vielen bezahlten Nebenjobs, mit denen Lehramtsstudierende ihre Uni-Ausbildung finanzieren. Um den Studierenden wiederum entgegenzukommen, verspricht Söder ein 29-Euro-Ticket für den bundesweiten Nahverkehr. Es soll im Wintersemester 2023/24 kommen und für Studierende aller Fachrichtungen ebenso gelten wie für Auszubildende.

Was all die Maßnahmen kosten, blieb zunächst offen. Mit Blick auf den Handwerksmeister gehe es um rund 100 Millionen Euro, die der Freistaat jährlich übernehmen müsse, um die Ausbildung kostenfrei zu machen. Dem Vernehmen nach wird der bayerische Härtefallfonds, den die Staatsregierung in der Energiekrise unter anderem für existenzgefährdete Unternehmen geschaffen hat, kaum in Anspruch genommen - wodurch Söder neue Finanzierungsmöglichkeiten für seine Schulpläne sieht. Bisher hatte der Ministerpräsident lediglich den Bund aufgefordert, die Meisterausbildung wieder gratis anzubieten; vergleichbar mit einem Hochschulstudium. "Es stört mich, wie wenig das Handwerk geachtet wird", sagte Söder im Dezember. Dagegen hatte seine CSU einen Antrag der FDP auf eine kostenlose Ausbildung in Bayern im November im Landtag noch abgelehnt.

Dass die Reservoirs an Lehrerinnen und Lehrern bundesweit in vielen Fächern und Schularten angespannt sind und ein Wettbewerb herrscht, ist ein offenes Geheimnis - und auch dass viele Länder anderen ihre Pädagogen gerne abzuluchsen möchten. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) 2022, Schleswig-Holsteins Ressortchefin Karin Prien (CDU), hatte vergangenen Sommer gesagt: "Die Anzahl der jungen Menschen, die zur Verfügung steht für den Lehrerberuf, wird immer kleiner", Stichwort demografischer Wandel. Und: "Ja, natürlich", die Konkurrenz zwischen den Ländern gebe es hier wie in allen Bereichen, so Prien in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Aber eine Verabredung, "dass wir uns keine Lehrkräfte gegenseitig abwerben", die gebe es auch. "Und sobald das jemand tut, gibt es auch richtig Stress in der KMK."

Bisher läuft das innerdeutsche Ringen vor allem darüber, dass Länder ihre Rahmenbedingungen quasi ins Schaufenster stellen. Zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern hat eine große Kampagne aufgelegt, in der man für Leben und Unterrichten "im Urlaubsland Nummer eins" wirbt - etwa mit Videos zugewanderter Pädagogen, die nun Hobbys wie Kitesurfing am Strand frönen können. Manche Bundesländer, so bisher auch Bayern, verweisen auf dem umkämpften Lehrermarkt zudem traditionell auf finanzielle Vorteile durch eine Verbeamtung statt eines Angestelltendaseins. Schon seit mehr als einem Jahrzehnt, als zunächst ein Personalmangel vor allem in naturwissenschaftlichen Fächern vielerorts offenbar wurde, wird in der bundesweiten Schulszene auch darüber gestritten - es drohe ein Wettbewerbsföderalismus zu Gunsten finanzstarker Länder, hieß es stets.

Worauf Söder nun offenbar abzielt, ist es eben, Absolventeninnen und Absolventen nach der Universität oder Lehrkräfte im Dienst direkt für bayerische Schulen anzuheuern. Und das auch noch finanziell unterfüttert. Das wird sicher nicht ohne Widerspruch in anderen Ländern bleiben. Es passt wohl auch ins Bild dieses Landtagswahljahrs, in dem der Ministerpräsident eine Vorfahrt für bayerische Interessen in Aussicht gestellt hat. So will der Freistaat gegen den Länderfinanzausgleich klagen: Bayern habe vergangenes Jahr fast zehn Milliarden Euro an die anderen Länder gezahlt.