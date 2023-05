Interview von Maximilian Gerl, Passau

Kaum hatte Marc-Andree Hennekes die Ehrungen in Empfang genommen, da war er auch schon wieder weg: Eine Klassenfahrt geht eben vor. Der Deutsche Lehrkräftepreis zeichnete jüngst den 49-Jährigen als einen der besten Lehrer Deutschlands aus - als einzigen bayerischen Vertreter. Doch statt das daheim in Passau zu feiern, reiste Hennekes von der Veranstaltung in Berlin direkt nach England weiter. Er unterrichtet seit 2008 an der Dreiflüsse-Realschule Englisch, Wirtschaft und Informatik und kümmert sich um das Schulfernsehen "PengTV". Außerdem ist er Mitglied der erweiterten Schulleitung und bildet als Seminarlehrer den pädagogischen Nachwuchs aus. Ein Gespräch über ausgezeichnete Lehre, künstliche Intelligenz im Unterricht - und was vom Ruhm des Preises bleibt.