Martin Ritter baut in der Ukraine eigentlich Zuckerrüben und Getreide an. Nun fürchtet der Landwirt aus Unterfranken wegen russischer Raketen um seine Mitarbeitenden - und die Ernte.

Interview von Clara Lipkowski, Ostheim vor der Rhön

Eigentlich fährt "Naturland"-Bauer Martin Ritter, 53, alle vier Wochen aus Ostheim vor der Rhön in Unterfranken in die Ukraine, um dort nach seinem Betrieb zu sehen. Nun schlagen aber in der Nähe seiner Felder in einem Ort zwischen Lwiw (Lemberg) und Schytomyr Raketen ein. Er fürchtet um seine Belegschaft, weshalb der genaue Ort geheim bleiben soll - und er fürchtet um die Ernte.