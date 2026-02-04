Man traut es sich fast nicht zu sagen, angesichts des dramatischen Preisverfalls, der den konventionellen Milchbauern gerade gewaltige Probleme bereitet. Aber der Bio-Bauer Johannes Wirsching aus Ohrenbach bei Rothenburg ob der Tauber und die anderen Bio-Milchbauern in Bayern sind in einer ausgesprochen glücklichen Lage. Denn der Höhenflug des Bio-Milchpreises, den die Bio-Molkereien in Bayern ihren Bauern bezahlen, hält an.