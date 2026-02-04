Zum Hauptinhalt springen

LandwirtschaftWarum es für Bio-Bauern läuft – und für konventionelle nicht

Lesezeit: 5 Min.

Johannes Wirsching ist Bio-Landwirt und Bio-Milchbauer  in Ohrenbach bei Rothenburg ob der Tauber.
Johannes Wirsching ist Bio-Landwirt und Bio-Milchbauer  in Ohrenbach bei Rothenburg ob der Tauber. (Foto: Privat)

Vor allem die Bio-Milchbauern profitieren von den Höchstpreisen, die ihnen die Molkereien bezahlen. Anders als der Markt für konventionelle Milch ist der Öko-Sektor seit Jahren robust. Und die Nachfrage steigt weiter.

Von Christian Sebald

Man traut es sich fast nicht zu sagen, angesichts des dramatischen Preisverfalls, der den konventionellen Milchbauern gerade gewaltige Probleme bereitet. Aber der Bio-Bauer Johannes Wirsching aus Ohrenbach bei Rothenburg ob der Tauber und die anderen Bio-Milchbauern in Bayern sind in einer ausgesprochen glücklichen Lage.  Denn der Höhenflug des Bio-Milchpreises, den die Bio-Molkereien in Bayern ihren Bauern bezahlen, hält an.

Zur SZ-Startseite

Kommunalwahlen in Bayern
:Ein Kreuz für die Prominenz

Menschen, die man aus dem Fernsehen oder vom Sport-Event kennt, bewerben sich als Bürgermeister, als Landrat – oder auch nur als einfaches Mitglied des Gemeinderats.

SZ PlusVon Alexander Kappen, Matthias Köpf, Florian Fuchs und Florian Zick

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite