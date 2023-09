Bayerische Landtagswahl 2023:SZ-Serie "So tickt Bayern"

Der Löwe, die Symbolfigur des Freistaats. Doch was macht Bayern in seinem Kern aus?

Von SZ-Autorinnen und Autoren

Teil 1: Zwischen Großmacht und Underdog

Das Bild Bayerns ist voller Widersprüche. Doch wie hat es sich im Laufe seiner Geschichte geformt? SZ-Autor Hans Kratzer verfolgt seine Spur.

Teil 2: Mei, diese jungen Leute!

Viel wird diskutiert und geschrieben über sie, über diese jungen Leute. Dabei gewinnt man oft den Eindruck, dass sie es keinem so wirklich recht machen können. Doch wer sind sie eigentlich? Was treibt sie an, wovor haben sie Angst? SZ-Reporter Patrick Wehner, Lina Krauß und Sophie Burkhart nähern sich ihnen an.

Teil 3: Wann wurde das Bierzelt zum Ort der politischen Auseinandersetzung?

Das Bierzelt ist im Landtagswahlkampf 2023 wieder zum Zentrum des Kampfs um Wählerstimmen geworden. Hier gibt es nur schwarz oder weiß, falsch oder richtig. Wer differenzieren will, hat sein Publikum schon fast verloren. Ein Essay von Roman Deininger, Andreas Glas und Hans Kratzer.

Teil 4: Die Krisen und Affären der CSU

Die CSU-Geschichte prall gefüllt mit Skandalen, Affären und Affärchen sowie brutalen innerparteilichen Machtkämpfen. Mehr als einmal hat die CSU in den politischen Abgrund geblickt. Doch es gibt einen wichtigen Unterschied zur aktuellen Affäre um Hubert Aiwanger, schreibt SZ-Autor Peter Fahrenholz.