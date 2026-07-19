Die traditionellen Schlussworte der Landtagspräsidentin vor den Sommerferien haben im Juli vergangenen Jahres mit dem Wetterbericht begonnen. „Momentan ist es etwas kühler“, sagte Ilse Aigner damals, „ich bin mir sicher, es kommen auch noch einige heiße Tage dazu.“ Gemeint war damit aber auch die politische Stimmungslage. Sie rate zur Abkühlung, erklärte Aigner. Das „Erregungslevel in unserer Gesellschaft“ sei nach wie vor sehr hoch, doch „Empörungsökonomie schadet dem demokratischen Diskurs“.