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Sommerbilanz im bayerischen LandtagWeniger Pöbelei, der neue Markus Söder und ein heißes Gerücht

Lesezeit: 5 Min.

Für die Abgeordneten des bayerischen Landtags, der seinen Sitz im Maximilianeum hat, geht es in den kommenden Tagen in die Sommerpause.
Für die Abgeordneten des bayerischen Landtags, der seinen Sitz im Maximilianeum hat, geht es in den kommenden Tagen in die Sommerpause. Foto: Sven Hoppe/dpa

Diese Woche entlässt Landtagspräsidentin Aigner die Abgeordneten in die Sommerpause – was hat sich in diesem Parlamentsjahr getan? Eine Bilanz großer Auffälligkeiten und kleiner Wahrnehmungen.

Von Johann Osel

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Die traditionellen Schlussworte der Landtagspräsidentin vor den Sommerferien haben im Juli vergangenen Jahres mit dem Wetterbericht begonnen. „Momentan ist es etwas kühler“, sagte Ilse Aigner damals, „ich bin mir sicher, es kommen auch noch einige heiße Tage dazu.“ Gemeint war damit aber auch die politische Stimmungslage. Sie rate zur Abkühlung, erklärte Aigner. Das „Erregungslevel in unserer Gesellschaft“ sei nach wie vor sehr hoch, doch „Empörungsökonomie schadet dem demokratischen Diskurs“.

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