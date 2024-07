Dem SPD-Fraktionschef im bayerischen Landtag, Florian von Brunn, droht das Aus in seinem Amt. In einer Sitzung der Abgeordneten stimmte am Mittwochabend eine breite Mehrheit für Neuwahlen des Vorsitzes, wie die SZ aus Partei- und Fraktionskreisen erfuhr. Der Abstimmung war eine mehrstündige Sitzung vorangegangen, in der es offenbar viel Gesprächsbedarf gab. Die Neuwahl soll kommende Woche Dienstag stattfinden. Dem Vernehmen nach stimmten elf SPD-Parlamentarier dafür, die restlichen dagegen oder enthielten sich. Brunn äußerte sich auf Nachfrage der SZ am Mittwochabend nicht zu der Angelegenheit, stellte dies aber für Donnerstag in Aussicht.

Schon seit der vergangenen Wahlperiode gilt die SPD im Landtag als wenig geschlossene Truppe, Brunn galt und gilt vielen als Reizfigur. Nach der Landtagswahl 2023, die für die Sozialdemokraten im Freistaat mit 8,4 Prozent erneut ein historisches Tief brachte, soll diese Unzufriedenheit weiter gewachsen sein. Nun soll sich der Unmut über Brunn an einem Anlass entzündet haben, dabei handelt offenbar eine fraktionsinterne Personalangelegenheit. In SPD-Kreisen war von einer „Dynamik“ die Rede, die sich plötzlich ergeben habe.

Schon Mitte Oktober 2023, bei der Gründung der neuen Fraktion, konnte sich Florian von Brunn nur mit Mühe an der Spitze halten. Nach der Schlappe bei der Landtagswahl war dies zunächst offen. Brunn hatte trotz der Niederlage am 8. Oktober früh seinen Anspruch verkündet, weiterhin die Fraktion anzuführen. Vor allem in Parteikreisen war das umstritten. Von den 17 Abgeordneten der neuen SPD-Fraktion stimmten damals schließlich zwölf für Brunn, vier dagegen, bei einer Enthaltung. Zuvor hatte ein potenzieller Gegenkandidat, Volkmar Halbleib, einen Rückzieher gemacht.

Die Folgen für den Landesverband sind unklar

Es habe eine „längere, ehrliche Aussprache“ gegeben, „ohne falsche Rücksichtnahme“, sagte Brunn damals nach seiner Bestätigung im Amt des Fraktionsvorsitzenden. Dass gut 30 Prozent in der Fraktion nicht für ihn stimmten, sah er nicht als Schwächung. Er müsse damit „umgehen“ und wolle versuchen, „noch stärker im Team zusammenzuarbeiten“. Der Verbleib im Amt war offenbar auch über Ämtervergabe gesichert: Insgesamt hat Brunn seitdem fünf Stellvertreter, darunter Halbleib. Das sind ungewöhnlich viele für eine Fraktion mit nur 17 Mitgliedern; manch versprochener Posten könnte womöglich Brunns Wiederwahl gesichert haben.

Was das Beben in der Fraktion für den Landesverband bedeutet, ist unklar. Im April 2021 wurde Brunn mit der Gewerkschafterin Ronja Endres in einer Doppelspitze SPD-Landesvorsitzender. Die beiden hatten bei ihrem Antritt 2021 den Genossinnen und Genossen eine „Trendwende“ versprochen – „15 Prozent plus X“ bei der Landtagswahl. Dies sollte weit verfehlt werden. Im Mai 2023 waren die beiden Vorsitzenden bei einem Parteitag in Augsburg im Amt bestätigt worden. Eine turnusmäßige Vorstandswahl fände also erst 2025 statt.