Im bayerischen Landtag wird in der ersten Sitzung nach der Sommerpause geschrien und gehöhnt. Weil die AfD sich mit einem Gesetzentwurf auf eher destruktive Weise einbringt.

Findet hier schon wieder ein schwarz-grüner Schulterschluss statt? Eben erst schwirrten die Bilder des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) mit dem Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) durch alle Nachrichtensendungen, weil die beiden aus Freude über die Münchner Olympia-Bewerbung gemeinsam Achterbahn fuhren. Jetzt steht der niederbayerische Grünen-Abgeordnete Toni Schuberl im bayerischen Landtag und nimmt den Regierungschef in Schutz. Ein Volksentscheid gegen Markus Söder? „Das tut man nicht“, sagt der Grüne.