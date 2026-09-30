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Bayerischer LandtagZwei neue Minister und eine hitzige Debatte über die Amtszeit von Markus Söder

Lesezeit: 3 Min.

Frisch vereidigt: Justizminister Josef Schmid (links) und Manuel Knoll, neuer Minister für Jugend und Demokratie. Ministerpräsident Markus Söder hatte die beiden CSU-Männer vergangene Woche ins Kabinett berufen.
Frisch vereidigt: Justizminister Josef Schmid (links) und Manuel Knoll, neuer Minister für Jugend und Demokratie. Ministerpräsident Markus Söder hatte die beiden CSU-Männer vergangene Woche ins Kabinett berufen.
Sven Hoppe/dpa

Im bayerischen Landtag wird in der ersten Sitzung nach der Sommerpause geschrien und gehöhnt. Weil die AfD sich mit einem Gesetzentwurf auf eher destruktive Weise einbringt.

Von Dominik Fürst

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Findet hier schon wieder ein schwarz-grüner Schulterschluss statt? Eben erst schwirrten die Bilder des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) mit dem Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) durch alle Nachrichtensendungen, weil die beiden aus Freude über die Münchner Olympia-Bewerbung gemeinsam Achterbahn fuhren. Jetzt steht der niederbayerische Grünen-Abgeordnete Toni Schuberl im bayerischen Landtag und nimmt den Regierungschef in Schutz. Ein Volksentscheid gegen Markus Söder? „Das tut man nicht“, sagt der Grüne.

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