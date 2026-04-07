Peter Worm sitzt in seinem sehr aufgeräumten Büro im Maximilianeum. Es ist fast alles erledigt am vorletzten Tag, mehrere Wochen hat er ausgeräumt und verpackt. Viele Papiere sind ins Archiv gewandert, ein paar Fotos und Erinnerungen hat er mit nach Hause genommen. Nach 40 Jahren im Landtag geht Worm in den Ruhestand.
Landtagsdirektor Peter Worm„Es war nie so stark verletzend, wie es jetzt momentan ist“
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17 Jahre war Peter Worm Direktor des bayerischen Landtags, nun geht er in den Ruhestand. Was hat sich verändert, seit die AfD eingezogen ist und wie ist es, immer ein neutrales Gesicht machen zu müssen? Ein Gespräch zum Abschied.
Interview von Katja Auer
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