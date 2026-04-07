Peter Worm sitzt in seinem sehr aufgeräumten Büro im Maximilianeum. Es ist fast alles erledigt am vorletzten Tag, mehrere Wochen hat er ausgeräumt und verpackt. Viele Papiere sind ins Archiv gewandert, ein paar Fotos und Erinnerungen hat er mit nach Hause genommen. Nach 40 Jahren im Landtag geht Worm in den Ruhestand.