Zum Hauptinhalt springen

Landtagsdirektor Peter Worm„Es war nie so stark verletzend, wie es jetzt momentan ist“

Lesezeit: 8 Min.

Peter Worm im Lesesaal des bayerischen Landtags. Dreimal hat der Landtagsdirektor auf Bitten der Präsidentin seinen Ruhestand verschoben, nun geht er tatsächlich.
Peter Worm im Lesesaal des bayerischen Landtags. Dreimal hat der Landtagsdirektor auf Bitten der Präsidentin seinen Ruhestand verschoben, nun geht er tatsächlich. Foto: Florian Peljak

17 Jahre war Peter Worm Direktor des bayerischen Landtags, nun geht er in den Ruhestand. Was hat sich verändert, seit die AfD eingezogen ist und wie ist es, immer ein neutrales Gesicht machen zu müssen? Ein Gespräch zum Abschied.

Interview von Katja Auer

Peter Worm sitzt in seinem sehr aufgeräumten Büro im Maximilianeum. Es ist fast alles erledigt am vorletzten Tag, mehrere Wochen hat er ausgeräumt und verpackt. Viele Papiere sind ins Archiv gewandert, ein paar Fotos und Erinnerungen hat er mit nach Hause genommen. Nach 40 Jahren im Landtag geht Worm in den Ruhestand.

Zur SZ-Startseite

Kontrollrechte der Landtagsopposition
:„Es wird alles getan, um unangenehme Informationen zu verschleiern“

Bayerns Regierende erleiden vor dem Verfassungsgerichtshof zwei Niederlagen in Folge, weil sie die Fragerechte der Opposition verletzen. Die nächste Klage droht bereits. Und Söders Staatskanzlei? Taucht ab.

Von Thomas Balbierer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite