Früher war die Reise mit dem Zug von Treuchtlingen nach Würzburg, vom Altmühltal über Ansbach ins Maintal ein Vergnügen. Heute ist es ein Missvergnügen. Die Fahrgäste sind, weil ein Teil der Strecke gesperrt ist, abwechselnd mit der Bahn und dem Bus unterwegs. Und auf den derzeit noch benutzbaren Abschnitten dürfen die Züge stellenweise nur recht langsam fahren. Eigentlich sollten diese Abschnitte kürzlich vollständig saniert werden. Doch dann musste die Deutsche Bahn ihre Bautrupps woanders hinschicken, um Weichen in Ordnung zu bringen.
Dauerchaos beim Zugverkehr in Bayern„Es wird jede Woche schlechter“
Zu viele Baustellen, zu wenige Fahrkräfte, zu alte Stellwerke: Der Landtag plant angesichts vieler Verspätungen und Zugausfälle einen Generalplan für die Sanierung der Bahn. Trotzdem könnte es im nächsten Jahr noch schlimmer werden.
Von Klaus Ott
Personalmangel, Geldknappheit und Druck von oben: Das Verfahren ermöglicht tiefe Einblicke, was bei der Deutschen Bahn jahrzehntelang offensichtlich falsch lief und zu dem heutigen Chaos auf den Schienen geführt hat.
