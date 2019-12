Von Marcus Cicero ist die Anekdote überliefert, dass er eine Rede vortrug und am nächsten Tag eine weitere, in der er genau das Gegenteil erzählte. Cicero habe so überzeugend gesprochen, dass ihm die Zuhörer beide Versionen abnahmen. Die Kunst der freien Rede war im antiken Griechenland und Rom ein Ausdruck höchster Staatskunst - in Bayern wird sie versuchsweise fortgesetzt. Diese Woche hielt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) seine erste Regierungserklärung: 52 Minuten ohne Manuskript. Ein Anlass, um auf die Redekunst im Landtag zu blicken.