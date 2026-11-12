Es ist keine gewöhnliche Sitzung im bayerischen Landtag an diesem Donnerstagmorgen. Versammelt sind so gut wie alle Abgeordneten und beinahe das gesamte Kabinett, die allermeisten tragen heute schwarz. Lediglich der Sessel des Wirtschaftsministers bleibt frei. Es ist die erste Sitzung nach dem plötzlichen Tod Hubert Aiwangers, der vergangene Woche im Alter von 55 Jahren in einem Hotelzimmer in Berlin gestorben ist. Auf seinem Platz auf der Regierungsbank erinnert ein Schwarz-weiß-Bild an ihn, den Minister, stellvertretenden Ministerpräsidenten und Freie-Wähler-Chef, daneben eine Kerze und ein dezenter, weiß-blauer Blumenstrauß.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner eröffnet die Sitzung. „Wir können es noch gar nicht richtig fassen“, sagt sie. „Wir trauern. Bayern trauert.“ Aiwangers Tod hinterlasse eine nicht zu füllende Lücke bei seiner Familie und eine übergroße Lücke im Parlament und in der Staatsregierung. „Er war unvergleichbar, unverkennbar“, sagt Aigner. „Er war ein Gesicht Bayerns.“

Aiwanger sei tief verwurzelt gewesen in Niederbayern, „und das durfte, ja das sollte auch jeder hören!“, sagt Aigner. Den Stolz auf seine Herkunft, auch die bäuerliche, habe er jederzeit ausgestrahlt, „mit einem besonderen Charme und mit einem besonderen Humor“. Der Landtag werde den Menschen Hubert Aiwanger vermissen - „einen offenen, warmherzigen, klugen Menschen, der uns ans Herz gewachsen ist“.

Und dann verlangt die Tagespolitik einen „harten Bruch“, wie es Aigner formuliert. Den Gepflogenheiten des Parlaments gemäß begrüßt sie nun direkt jenen Abgeordneten, der für Aiwanger ins Parlament nachrückt: Stephan Weckmann, ein Straubinger Gastronom. Die Abgeordneten applaudieren höflich. Es ist nicht gerade ein freudiger Anlass, der dieses Nachrücken ermöglicht. Aber der landespolitische Betrieb, die parlamentarischen Abläufe, alles muss halt weitergehen.

Es ist Aigners erster Auftritt im alten Amt, seit der aussichtsreichen Perspektive auf das neue

Es folgt eine Aktuelle Stunde auf Antrag der SPD, Thema: Bayerns Schulen nach dem Pisa-Dämpfer. Ja, es muss weitergehen. Diese Debatte, später am Tag der Beschluss neuer Gesetze zum Klimaschutzgesetz und zur Erwachsenenbildung, die üblichen Dringlichkeitsanträge wie zur krisenfesten Lebensmittelversorgung oder zu einer Land-Zahnarztquote – alles wichtig, zweifelsohne, aber so richtig dringlich erscheint nichts in Anbetracht dessen, dass einer aus der Mitte des Parlaments aus dem Leben gerissen wurde.

Es ist ein historischer Tag im Maximilianeum, anders kann man es kaum sagen. Seit Franz Josef Strauß ist kein aktives Mitglied der Staatsregierung mehr gestorben. Historisch ist der Tag aber noch in anderem Sinne: Dass Aigner hier im Haus „Frau Präsidentin“ genannt wird, ist nicht ungewöhnlich, diese Anrede fällt ja in jeder Plenarsitzung andauernd. Aber jetzt soll die 61-Jährige tatsächlich die Präsidentin werden, der Bundesrepublik Deutschland.

Es ist Aigners erster Auftritt im alten Amt, seit der aussichtsreichen Perspektive auf das neue. Der Plenarsaal wird am Donnerstag nicht zur „Ilse“-Fankurve, Ausgelassenheit und Gedenken vertragen sich nicht. Aber am Rande dieses Tages merkt man schon, wie stolz viele im Landtag sind, auch mit Gesamtblick auf Bayern. Sogar bei den Grünen hört man ja flapsig: „Wir sind Bundespräsidentin.“

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Wie nah Freude und Schmerz in diesem Parlament beieinander liegen, zeigt schon der Mittwoch, der Vortag. Am frühen Nachmittag haben CSU und Freie Wähler turnusmäßig Fraktionssitzungen, auf derselben Etage. Bei den FW trudeln die Abgeordneten langsam ein, getragene Mienen, keine Statements. Am Samstag ist ein großer Trauerakt für Aiwanger in München angesetzt. Erst danach soll über Personalien entschieden werden. Die Saaldiener des Landtags wurden angewiesen, die Presse nicht in den Vorraum des Saals zu lassen.

Wenige hundert Meter weiter, bei der CSU. Ilse Aigner muss, als sie ihr Präsidentinnenbüro verlässt, schon reihenweise Selfies machen. Der Wirtschaftsausschuss auf der Treppe mit dem roten Läufer, die Frauen aus der CSU-Fraktion, sie alle kennen Aigner lange; jetzt aber wollen sie ein Foto mit ihr, in der neuen Rolle. Vielleicht ist das auch zum Prahlen in sozialen Netzwerken gedacht, wer weiß.

Dann röhrt auch noch Tina Turner aus den Lautsprechern

Im Fraktionssaal der CSU darf die Presse dann die ersten Minuten mitverfolgen, ansonsten sind derlei Sitzungen streng intern. „Herzlichen Glückwunsch, liebe Ilse“, steht auf einer Leinwand. Ministerpräsident Markus Söder ist da, aus voller Brust schmettern alle die Bayernhymne, die Nationalhymne. Dann röhrt auch noch Tina Turner aus den Lautsprechern: „Simply the best“. Ilse Aigner, einfach die Beste! Die Herzen flögen ihr zu, sagt Fraktionschef Klaus Holetschek, und „das kommt auch von Herzen“. Er dankt Söder für sein Zutun in der P-Frage. Es folgt wirklich langer Applaus dafür.

Und die AfD, stärkste Oppositionskraft im Landtag? In keinem Porträt, das dieser Tage über die wohl künftige Bundespräsidentin erscheint, wird ihre klare Kante gegenüber der AfD vergessen. Was man aber sagen muss: Ilse Aigner war als Landtagspräsidentin nie eine parteipolitische Kämpferin gegen die AfD. Es ging ihr stets um Anstand, die Würde des Hohen Hauses, den Schutz der Institutionen. Ein zentraler Satz: „Unsere parlamentarische Demokratie ist wehrhaft, sie lässt sich nicht verächtlich machen und sie lässt sich von niemandem auf der Nase herumtanzen.“

Das war und ist Aigners Leitlinie, auch wenn man manche konkrete Aktion hinterfragen kann – etwa, als sie vergangenes Jahr der AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner das Mikrofon abstellen ließ, als diese die traditionellen Schlussworte vor der Sommerpause für derbe Parteipolitik missbrauchte. Die paar Minuten zu erdulden, der AfD keinen Anlass dazu geben, aus dem Vorfall ein Theater im Netz zu fabrizieren, das wäre damals durchaus auch eine Option gewesen.

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An Spott über die Landtagspräsidentin haben sie in der AfD nie gespart. Bundesweit trommelt die Rechts-außen-Partei nun schon kräftig gegen Aigner, nachdem sie dieser Tage im Bundestag von einem Besuch der AfD-Fraktion abgesehen hatte. Am Donnerstag im Landtag bleibt alles ruhig, kein Radau heute, hört man in AfD-Kreisen. Auch wegen Hubert Aiwanger, den man für seine rechtskonservativen Positionen geschätzt habe; auch wenn sie bei der AfD oft bitter beklagten, er nähme ihnen bei Wahlen wichtige Prozentpunkte ab mit seinem Kurs.

Die Trauer, die Freude, es mischt sich einfach beides an diesem Tag. Am Akademiesaal liegt für den Verstorbenen ein Kondolenzbuch aus, volle Beflaggung dahinter, immer wieder kommen Abgeordnete und Mitarbeiter, tragen sich ein. Der Weg dorthin führt durch den Präsidentengang, entlang an prächtigen Gemälden der früheren Landtagspräsidenten. Die Galerie hört auf mit Alois Glück und Barbara Stamm. Bald dürfte dort ein Bild von Ilse Aigner hängen.