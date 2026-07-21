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Bayerischer LandtagAfD wird wohl Status als Oppositionsführerin verlieren

Lesezeit: 4 Min.

Von oben gesehen links im Plenarsaal sitzt die bayerische AfD. Bisher mit 32 Mitgliedern als Oppositionsführerin.
Von oben gesehen links im Plenarsaal sitzt die bayerische AfD. Bisher mit 32 Mitgliedern als Oppositionsführerin. Foto: Rolf Poss/Imago

Die in Teilen rechtsextreme Partei schließt einen Abgeordneten aus, doch der will sich juristisch wehren. Gelingt ihm das nicht, werden die Grünen stärkste Oppositionsfraktion.

Von Johann Osel

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Die AfD steht vor dem Verlust ihres Status als Oppositionsführerin im bayerischen Landtag. Hintergrund ist nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ein Urteil des Landesschiedsgerichts der Partei, den niederbayerischen Landtagsabgeordneten Ralf Stadler aus der AfD auszuschließen. Nach der Satzung der AfD-Fraktion dürfen Abgeordnete nach einem Parteiausschluss auch nicht mehr Mitglied der Fraktion sein.

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