Die in Teilen rechtsextreme Partei schließt einen Abgeordneten aus, doch der will sich juristisch wehren. Gelingt ihm das nicht, werden die Grünen stärkste Oppositionsfraktion.

Die AfD steht vor dem Verlust ihres Status als Oppositionsführerin im bayerischen Landtag. Hintergrund ist nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ein Urteil des Landesschiedsgerichts der Partei, den niederbayerischen Landtagsabgeordneten Ralf Stadler aus der AfD auszuschließen. Nach der Satzung der AfD-Fraktion dürfen Abgeordnete nach einem Parteiausschluss auch nicht mehr Mitglied der Fraktion sein.