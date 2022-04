Razzia in Bayern

In einer Chatgruppe mit 70 Mitgliedern sollen Anschläge auf das Stromnetz sowie die Entführung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach geplant worden sein. Unter den Beschuldigten ist auch ein Mann aus dem Landkreis Landshut.

Von Thomas Balbierer

Eine Woche nach der bundesweiten Razzia gegen eine mutmaßliche Extremistengruppe namens "Vereinte Patrioten" führen neue Details über die Hintergründe der Terrorpläne nach Niederbayern. Ein 50-jähriger Mann aus dem Landkreis Landshut soll als Waffenlieferant in die Aktivitäten der Chatgruppe verwickelt gewesen sein. Der Kreis aus mutmaßlichen "Reichsbürgern" und Corona-Leugnern soll laut Generalstaatsanwaltschaft Koblenz die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sowie Sprengstoffangriffe auf das deutsche Stromnetz geplant haben, um "bürgerkriegsähnliche Zustände" herbeizuführen und die Demokratie zu stürzen. Am Mittwoch vergangener Woche hatten die Behörden bei Durchsuchungen in neun Bundesländern vier mutmaßliche Mitglieder der Gruppe festgenommen, darunter den Mann aus der Gemeinde Bruckberg im Landkreis Landshut.