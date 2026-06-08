Franz Josef Strauß nannte ihn einen „arroganten Professor“ und doch prägte er die bayerische Politik. Nun ist der frühere bayerische Kultusminister im Alter von 94 Jahren gestorben.

Kultusminister Hans Maier – für alle, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren in Bayern zur Schule gingen oder sich für Politik interessierten, gehörten das Amt und der Name so untrennbar zusammen wie CSU-Chef und Franz Josef Strauß oder Bundeskanzler und Helmut Kohl. Maier glich einer schier ewiglichen Konstante in der bayerischen Politik, auch wenn man ihm zeitlebens seine Herkunft aus Freiburg im Breisgau anhörte.