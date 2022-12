Von Thomas Balbierer

Dass sich Bayerns Krankenhäuser in einer außergewöhnlichen Krise befinden, kann man an tiefroten Zahlen, einem riesigen Personalloch oder an den abgemeldeten Notfall- und Kinderstationen ablesen. Oder man wirft einen Blick auf die vollen Presseplätze bei der diesjährigen Mitgliederversammlung der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG) am Freitag in München. "Früher saß ich hier alleine", sagt ein Reporter, während sich in dem Tagungsraum gerade zwei Fernsehteams in Position bringen und etwa ein halbes Dutzend Journalisten am Pressetisch Platz nimmt. "Dabei sind die Probleme ja schon lange bekannt."