Kommentar von Nina von Hardenberg

Die Not ist groß in den bayerischen Krankenhäusern. Die Kosten für Strom und Heizung sind explodiert und auch Ärzte und Pfleger fordern höhere Gehälter. Im kommenden Jahr dürfte das tiefe Löcher in die Budgets der Kliniken reißen. Kaum ein Haus, das nicht fünf bis 15 Millionen Euro Verluste erwartet. Kaum ein Landrat, der sich über die Defizite der Kliniken in seinem Landkreis nicht die Haare rauft. Und trotzdem ist die Finanznot nicht das größte Problem der Kliniken, wie auch der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Roland Engehausen, am Dienstag bestätigte.