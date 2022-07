Von Deniz Aykanat, Simone Kamhuber, Johann Osel und Patrick Wehner

Manfred Wagner sagt, er sei kein Freund von Alarmismus. Aber jetzt sei es Zeit für Alarm. "Wir haben nicht nur ein Corona-Problem. Es ist viel mehr als das", warnt der ärztliche Direktor am Klinikum Fürth. Er sieht Bayerns Krankenhäuser vor einer Versorgungskrise. Und das schon jetzt, zu Beginn der Sommer-Welle - und noch Monate vor einer möglichen Verschärfung des Infektionsgeschehens im Herbst. Altenheime, Rehakliniken, Bereitschaftspraxen - in allen pflegerischen Bereichen in der Region gebe es akuten Personalmangel. Und am Ende würden viele Patienten deshalb im Fürther Krankenhaus auflaufen.