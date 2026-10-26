Große Erleichterung bei den Gemeinden, Städten, Landkreisen und Bezirken in Bayern : Der Freistaat unterstützt sie auch im nächsten Jahr nach Kräften, damit ihre Finanznot nicht vollkommen entgleitet. Der Kommunale Finanzausgleich steigt 2027 auf 13,59 Milliarden Euro, das sind 726 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr und ist eine neue Rekordsumme. Gleichzeitig stellt der Freistaat im nächsten Jahr 1,2 Milliarden Euro zusätzlich aus dem Sondervermögen des Bundes für Investitionen für die Kommunen bereit, zum Beispiel für den Bau von Kitas und Schulen.

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Die Vertreter der Staatsregierung, allen voran Finanzminister Albert Füracker (CSU), und die Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände betonten denn auch bei der Präsentation des Kommunalen Finanzausgleichs die große Solidarität zwischen Staatsregierung sowie den Gemeinden und Städten in Bayern. Füracker selbst sprach von einem „eindrucksvollen Beweis für die Partnerschaft zwischen dem Freistaat und seinen Kommunen“.

Zugleich betonte er, dass die Lage der Städte und Gemeinden weiterhin „sehr ernst sei“. Denn sie hätten ungebremst mit massiv steigenden Ausgaben vor allem im Sozialen und wachsender Bürokratie zu tun. Umso wichtiger sei es, dass der Freistaat an ihrer Seite stehe und auch 2027 für eine nachhaltige Stärkung der kommunalen Haushalte sorge.

Der Fürstenfeldbrucker Landrat und Vorsitzende des Landkreistags, Thomas Karmasin (CSU), erklärte, dass der Freistaat „den ertrinkenden Kommunen einen Rettungsring zugeworfen“ habe, der sie im nächsten Jahr über Wasser halte. Dauerhaft retten könne die Kommunen aber nur der Bund, indem er ihre ständig steigende Aufgabenlast absenke. Die Kommunen in Bayern erwirtschaften seit einigen Jahren Rekorddefizite, die in allererster Linie an den steigenden Sozialausgaben liegen. 2024 belief sich ihr Minus bayernweit auf 5,3 Milliarden Euro, 2025 waren es 4,7 Milliarden Euro und im ersten Halbjahr 2026 erneut knapp über vier Milliarden Euro. Die Städte und Gemeinden fordern darum umfangreiche Reformen des Sozialstaats.