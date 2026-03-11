Die CSU hat bei den bayerischen Kommunalwahlen landesweit leichte Verluste hinnehmen müssen: Ihr Stimmenanteil in den Landkreisen und kreisfreien Städten ging im Vergleich zur Wahl 2020 von 34,5 auf nun 32,5 Prozent zurück.

Die AfD legte dagegen deutlich von 4,7 auf 12,2 Prozent zu - sie war diesmal auch erstmals flächendeckend mit eigenen Listen angetreten.

Vor allem die Grünen fuhren dagegen Verluste ein, wurden aber mit landesweit 13,6 Prozent erneut zweitstärkste Kraft in den Kommunalparlamenten, wie nach Auszählung der 96 Gremienwahlen beim Statistischen Landesamt im Internet ersichtlich war. Vor sechs Jahren hatten die Grünen noch 17,5 Prozent geholt - das war damals ihr bislang bestes Kommunalwahlergebnis im Freistaat. In München und Würzburg wurden die Grünen bei den Stadtratswahlen stärkste Kraft.

Konsequent abwärts geht es weiterhin für die SPD. Für die Sozialdemokraten war es 2020 schon um rund sieben Prozentpunkte auf historisch schlechte 13,7 Prozent nach unten gegangen, nun sackten sie weiter auf 12,3 Prozent ab - landete damit aber landesweit noch knapp vor der AfD auf Rang drei. Dennoch erhielten die Sozialdemokraten in drei Städten die meisten Stimmen bei der Stadtratswahl und stellen die stärkste Fraktion, nämlich in Coburg, Fürth und Schwabach.

Die Freien Wähler erzielen den Zahlen des Landesamtes zufolge leichte Zugewinne und stehen bei 12,1 Prozent landesweit.

Für die Ermittlung des landesweiten Ergebnisses werden die Stadtratswahlen in den kreisfreien Städten und die Kreistagswahlen in den Landkreisen zusammengezählt. Gemeinsame Wahlvorschläge mit anderen Parteien oder Gruppen sind bei diesen Zahlen der Parteien jeweils mit eingerechnet.